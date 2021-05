Kirchheim

Ein Haushalt mit vielen Unbekannten in Kirchheim

Kirche und Kommune wollen in den Kirchheimer Kindergarten Maria Königin investieren. Es ist nicht die einzige größere Ausgabe, die auf die Gemeinde zukommt.

Von Wilhelm Unfried

Corona hinterlässt sichtbare Spuren: Nicht nur, dass die Kirchheimer Markträte mit Maske und im Ausweichdomizil Schützenheim Derndorf den Haushalt verabschiedet haben; auch inhaltlich ist das Zahlenwerk, teils coronabedingt, mit einigen Fragezeichen versehen. Darauf wies der neue Kämmerer Dominik Leder hin.