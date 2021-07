Kirchheim

09:19 Uhr

Hochwasserhilfe: Von Kirchheim aus ins Katastrophengebiet

Plus Nach der Hochwasserkatastrophe hat Martin Dietmaier-Koch Hilfsgüter für Rheinland-Pfalz gesammelt. Mit ihnen hat der Kirchheimer sich nun auf den Weg gemacht.

Von Johann Stoll

In aller Früh nahm die Hilfsaktion Fahrt auf. Zwei Transporter starteten kurz nach Sonnenaufgang am Bauhof Kirchheim in Richtung Rheinland-Pfalz. Ziel der Mission: Sinzig, das von der Hochwasserkatastrophe vor wenigen Tagen schwer verwüstet worden war. Martin Dietmaier-Koch aus Spöck hat die Hilfsaktion ins Rollen gebracht.

