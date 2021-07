Hochwasserkatastrophe: Kirchheim hilft

Freiwillige aus Kirchheim sammeln Sachspenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe und packen vor Ort mit an. Was in den betroffenen Gebieten gebraucht wird.

Die Bilder aus den Überflutungsregionen lassen wohl niemanden kalt. Martin Dietmaier-Koch aus Spöck berühren sie jedoch besonders. Er kommt ursprünglich aus der Region Ahrtal und will nun den Menschen in seinem Heimatdorf und der Umgebung helfen.

„Ich stehe mit der Feuerwehr aus meinem Heimatdorf und der Stadtverwaltung in Sinzig in Kontakt. Die Zerstörungen sind gewaltig“, sagt er. Dringend benötigt werden demnach:

Stromkästen,

Stromerzeuger,

Stromverteiler,

Kabeltrommeln,

Tauchpumpen,

Trockengeräte,

vollgeladene Powerbanks, um Handys aufzuladen.

Die Sachspenden für die Flutopfer können am Bauhof in Kirchheim abgegeben werden

Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer sagt dazu: „Ehrensache, dass wir da helfen. Alle Vereine und Privatleute sind aufgerufen, nötiges Material zu spenden. Die Sachspenden können am heutigen Montag, 19. Juli, und am Dienstag, 20. Juli, um 19 Uhr am Bauhof in Kirchheim abgegeben werden.“

Am Mittwoch will Dietmaier-Koch mit anderen Freiwilligen in die Krisenregion fahren. Die Feuerwehren Hasberg und Kirchheim sowie das Autohaus Kriener haben ihre Bereitschaft zur Unterstützung schon zugesagt. Auch verschiedene Vereine in der Marktgemeinde prüfen schon, wie sie helfen können. (mz)

