Kassenleiter rät in Kirchheim zu Sparsamkeit

Plus Bei den Finanzen gibt es positive Nachrichten für Kirchheim, aber auch Grund zur Beunruhigung. Besonders die finanzielle Entwicklung bei den Betrieben könnte problematisch werden.

Auf unsicherem Terrain bewegen sich derzeit die Verwalter der kommunalen Kassen. So auch in Kirchheim, wo Kassenleiter Markus Geßler dem Marktrat eine Übersicht über die Entwicklung der Finanzen vorlegte. Zwar würden sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer durchaus positiv entwickeln, auf der anderen Seite gebe es immer mehr Rückzahlungen, sodass man eine verlässliche Prognose derzeit nicht abgeben könne. Deshalb der Rat des Kassenhüters: „Bei den Ausgaben ist insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen mit Umsicht zu agieren.“ Bürgermeisterin Susanne Fischer verwies darauf, dass man sich regelmäßig über die Haushaltsentwicklung informieren lassen wolle. Geßler begann mit positiven Nachrichten.