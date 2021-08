Kirchheimer Projekt „Adler“ ist ins Stocken geraten

Plus Der Kirchheimer Gasthof zum Adler soll zu einem Bürger- und Kulturzentrum umgebaut werden. Doch man ist noch nicht so weit wie ursprünglich geplant.

Eigentlich hätte das „Adler“-Projekt in Kirchheim schon viel weiter sein sollen. Bereits im Januar hätte der Erbpachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem Haus Fugger unterschrieben werden sollen, damit der alte Gasthof zum Adler wie geplant zu einem Bürger- und Kulturzentrum für Kirchheim umgebaut werden kann.