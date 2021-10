Nachruf: Der Kirchheimer Bauhof war Werner Welsers Lebenswerk

Plus Kirchheims ehemaliger Zweiter Bürgermeister Werner Welser ist überraschend mit 64 Jahren gestorben. Als langjähriger Bauhofleiter liebte er besonders den Winterdienst.

Hätte man Werner Welser mit nur drei Worten beschreiben müssen, so wären es diese gewesen: hilfsbereit, zupackend, geradeheraus. Als Bauhofleiter und Zweiter Bürgermeister hat er sich viele Jahre für die Marktgemeinde Kirchheim engagiert. Nur wenige Monate nach seiner Verabschiedung, im Frühjahr dieses Jahres, ist er nun mit 64 Jahren plötzlich gestorben.