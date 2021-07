Verspäteter Abschied der Markträte in Kirchheim

Plus Die Gemeinde hat neun scheidende Markträte und ihren früheren Bürgermeister verabschiedet. Ihm wurde eine besondere Ehre zuteil.

Die Amtszeit von neun Kirchheimer Gemeinderäte und des damaligen Bürgermeisters Hermann Lochbronner ist zwar bereits seit über einem Jahr zu Ende, doch coronabedingt konnten sie erst jetzt verabschiedet werden. Dabei wurde Hermann Lochbronner eine besondere Ehre zuteil.