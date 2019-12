vor 18 Min.

Kirchheim trauert um Wendelin Kriener

Wendelin Kriener aus Kirchheim war vielfältig engagiert. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.

Nur wenige Tage vor Weihnachten ist in Kirchheim der hoch angesehene Kraftfahrzeugmeister Wendelin Kriener im Alter von 84 Jahren gestorben. Kriener war über Jahrzehnte hinweg in vielfältiger Weise für seinen Heimatort engagiert. Um ihn trauern besonders seine Frau Theresia, die drei Kinder und fünf Enkelkinder.

Wendelin Kriener war von 1966 bis 1990 Marktrat in der Fuggergemeinde. In dieser Zeit hatte er sich mit großem Engagement für das Wohl der Marktgemeinde und seiner Ortsteile eingesetzt, betonte der amtierende Bürgermeister Hermann Lochbronner in einer Würdigung. Kriener gehörte dem Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss an. Darüber hinaus war er Mitglied im Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim und stellvertretender Verbandsrat beim Zweckverband Staudenwasserversorgung.

Wendelin Kriener lag das soziale Miteinander am Herzen

Der Name Kriener ist eng mit dem erfolgreichen Autohaus in Kirchheim verbunden. Wendelin Kriener hat die von seinem Vater aufgebaute Werkstatt weiter ausgebaut. Heute wird der Betrieb von einem seiner Söhne geführt. Auch ein Enkel gehört bereits zum Familienbetrieb.

Wendelin Kriener hat sich auch sehr fürs soziale Miteinander starkgemacht. Er war Vorstandsmitglied des Raiffeisen-Caritas-Vereins seit Gründung im Jahr 1974. Von 1982 bis 1996 war er Vorsitzender. 1982/83 wurde unter seiner Leitung der Kindergarten „Maria Königin“ gebaut. 1987/88 folgte ein noch größeres Projekt, die Errichtung eines Pflegeheims und anschließende Sanierung des Altbaus. (jsto)

Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung am Heiligabend, 24. Dezember um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Kirchheim.

