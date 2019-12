vor 40 Min.

Kirchheimer Adventszauber 2019: Start heute, Termine, Programm

Der Adventszauber Kirchheim startet heute. Er findet 2019 zum 17. Mal statt. Auch dieses Jahr gibt es ein vielseitiges Programm. Alles zu Start, Terminen, Öffnungszeiten.

Es ist wieder soweit: An diesem Wochenende geht der Kirchheimer Adventszauber 2019 an den Start. Vom 7. - 8.12.2019 verwandelt sich der Marktplatz in Kirchheim in ein gemütliches Weihnachtsdorf mit etlichen Ständen. Außerdem wird den Besuchern auch dieses Jahr ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten. Startschuss ist heute um 17 Uhr.

Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm - hier erhalten Sie alle Infos zum Kirchheimer Adventszauber 2019.

Adventszauber Kirchheim 2019 heute: Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Kirchheimer Adventsmarkt ist an zwei Tagen im Dezember geöffnet. Vom 7. - 8.12.2019 wird das Rathaus und der Marktplatz in eine weihnachtliche Atmosphäre getaucht. Um 17 Uhr wird der Markt am Samstag eröffnet. Am Sonntag öffnet der Markt schon um 13 Uhr seine Türen.

Weihnachtsmarkt in Kirchheim 2019: Programm im Unterallgäu heute

Heute, Samstag, 7.12.2019

17.00 Uhr: Eröffnung des "Adventszauber-Märktle" im Rathaus und des Budenzaubers auf dem Marktplatz

19.00 Uhr: Nikolauseinzug mit Engeln, Pferdegespannen, Ansprache des Hl. Nikolaus und Geschenke für Kinder

Sonntag, 8.12.2019

13.00 Uhr: Beginn des "Adventszauber-Märktle" im Rathaus und des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz

auf dem Marktplatz 13.30 Uhr: Weihnachtsliedersingen der Kindergartenkinder

14.00 Uhr: Weihnachtliche Gedichte, Stücke und Lieder der Grund- und Mittelschule Kirchheim

14.45 Uhr: Vorstellung und Prämierung der Siegerkunstwerke des Malwettbewerbs für Schüler

15.00 Uhr: Blasorchester Kirchheim Musizieren in kleinen Gruppen im 2. Obergeschoss des Rathauses

Musizieren in kleinen Gruppen im 2. Obergeschoss des Rathauses 16.00 Uhr: Kindermusical der Schatzsucher "Kein Zimmer frei in Betlehem " in der Pfarrkirche

" in der Pfarrkirche 16.45 Uhr: Akkordeongruppe der Musikschule Musikalino auf dem Marktplatz - bei schlechtem Wetter im 2. Obergeschoss des Rathauses

Der Adventsmarkt in Kirchheim wird dieses Jahr zum 17. Mal organisiert. Weitere Infos zu Märkten in der Region gibt es in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

