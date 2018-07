vor 52 Min.

Kirchheimer Unternehmen Schneider ausgezeichnet

Der Wasserfilter der Tochterfirma Ujeta hat einen Innovationspreis bekommen. Er ist zum Beispiel in Haiti im Einsatz.

Nach der Ehrung zu einem der innovativsten Mittelständler Deutschlands erhält die Kirchheimer Firma Schneider Kunststofftechnik erneut einen Preis: den „German Innovation Award 2018“ – genauer gesagt ihre Tochterfirma, die Ujeta GmbH.

Weltweit hilft Ujeta Care dabei, dass sich Menschen einfach und schnell mit sauberem Trinkwasser versorgen können. In der Kategorie „Business to Consumer“ erhielt Schneider für das einzigartige Wasserfiltersystem den Gold-Award. Der Innovationspreis wurde 2018 das erste Mal verliehen. Er zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich in puncto Anwenderfreundlichkeit und Mehrwert von anderen Lösungen am Markt unterscheiden.

Von Kirchheim aus in Entwicklungsländer, Krisen- und Katastrophengebiete

„Anwenderfreundlichkeit und Mehrwert sind genau die beiden zentralen Gedanken, die hinter unserem Wasserfiltersystem stehen“, sagt Geschäftsführerin Drita Schneider. Es sei so einfach und unkompliziert zu bedienen, dass sich sogar kleine Kinder oder ältere Menschen im Handumdrehen mit frischem Trinkwasser versorgen könnten. „So wollen wir dazu beitragen, dass in Entwicklungsländern, Krisen- und Katastrophengebieten sowie Regionen mit schlechter Wasser-Infrastruktur niemand mehr verdursten oder an lebensbedrohlichen Keimen erkranken muss.“

Zehn Ujeta-Filter sind in Haiti im Einsatz und versorgen dort seit dem Hurrikan „Matthew“ im Oktober 2016 täglich rund 300 Kinder mit frischem Trinkwasser. Ujeta Care ist die wohl kleinste Wasserfilteranlage der Welt und verwandelt in einer Minute rund drei Liter Wasser zu sauberem Trinkwasser in Frischwasserqualität. Laut Schneider filtert es 99,9995 Prozent aller Keime, Bakterien und andere Verschmutzungen aus dem Wasser. (jm, mz)

Themen Folgen