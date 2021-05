vor 3 Min.

Kita und Hort: Villa Kunterbunt Bad Wörishofen geht in Betrieb

Plus Der sieben Millionen Euro teure neue Kindergarten samt Krippe und Hort am Ostpark von Bad Wörishofen ist fertig – und bietet einige Überraschungen.

Von Markus Heinrich

Für Bad Wörishofens Kindergartenkinder ist der heutige Mittwoch ein ganz besonderer Tag: Der neue Kindergarten „Villa Kunterbunt“ geht in Betrieb. In Corona-Zeiten muss das ohne großes Fest geschehen, die Freude über die moderne Kita ist trotzdem spürbar. Sieben Millionen Euro lässt sich die Stadt das neue Gebäude am Ostpark kosten.

