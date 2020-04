vor 37 Min.

Kläranlage: Ausbau erst später

Plus Die Anlage von Bad Wörishofen ist überlastet, doch nun steht fest, dass sich die nötigen Maßnahmen verzögern.

Von Markus Heinrich

Der nötige Ausbau der Kläranlage von Bad Wörishofen verzögert sich. Das gab Bürgermeister Paul Gruschka (FW) am Mittwochabend bekannt. Die Fertigstellung sei nun für Mai 2022 geplant. Ursächlich seien Verzögerungen, die aber nicht in der Verantwortung der Stadt lägen. Um was genau es sich dabei handelt, sagte Gruschka nicht. Das Wasserwirtschaftsamt habe sich mit dem neuen Fertigstellungstermin bereits einverstanden erklärt. Bekanntlich ist die Wörishofer Kläranlage überlastet, was das Landratsamt regelmäßig anmahnt.

Lesen Sie dazu auch: Neues Baugebiet auf der Zielgeraden Wie berichtet, macht unter anderem das Landratsamt die Ausweisung neuer Baugebiete in der Kneippstadt von der Erweiterung der Kläranlage abhängig, an der auch der Skyline Park hängt. Bürgermeister Paul Gruschka hatte zuletzt erklärt, dass die Stadt unter Druck stehe, die Kläranlage auf Vordermann zu bringen und alle Ortsteile anzuschließen. Ansonsten könnten neue Baugebiete wie im Norden der Gartenstadt nicht mehr genehmigt werden. Die Wörishofer nutzen ein besonderes Betreibermodell Bad Wörishofens Kläranlage ist bayernweit ein Sonderfall, denn sie läuft in einem öffentlich-privaten Betreibermodell. Seit längerer Zeit schon laufen die Gespräche zum Ausbau zwischen Stadt und Glass-Umwelttechnik. Im Haushalt hielt die Stadt zuletzt bereits 270.000 Euro für die Kläranlage im Bereich Hochbau vor. Als es im Sommer 2018 um die nun verschobene Erweiterung des Skyline Parks ging, wurde im Stadtrat erläutert, wie künftig verfahren werden soll. Der Park firmiert ja unter Ramminger Adresse, liegt aber zu einem Drittel auf Bad Wörishofer Flur. Planer Lothar Zettler sagte damals, man habe vereinbart, das Abwasser aus dem „Ramminger“ Parkteil künftig über die Kläranlage von Rammingen zu entsorgen. Abwasser, das auf Bad Wörishofer Flur anfällt, werde auch künftig über die Kläranlage Bad Wörishofen entsorgt. 650.000 Menschen pro Jahr sollten nach den damaligen Hochrechnungen einmal den Skyline Park Rammingen besuchen, 250.000 mehr als bisher. (mit un)

