Klappt’s im Job, klappt’s auch mit der Intergration

Wie praktische Arbeit in der Kolpingakademie vonstatten geht, wurde an drei Beispielen dargestellt. Das Foto zeigt (von links) Geschäftsführerin Ursula Straub, Jörg Thomas, Giovanni Iliano, Arshad Ahmadi, Verena Decker, Andreas Greinert, Paul Lampl und Geschäftsführer Moritz Werner.

Kolping und Wirtschaft in der Kuroase: Beispiele gelungener Integration in die Arbeitswelt in Bad Wörishofen.

Von Helmut Bader

Die Kolpingakademie hatte sich in der Kneippstädter Kuroase diesmal dem Thema „Kolping und Wirtschaft“ angenommen. Gebhard Kaiser, früherer Landrat und Vorsitzender der Kolpingakademie machte in seiner Begrüßung deutlich, dass die Aufgaben bei Kolping inzwischen sehr vielfältig seien. Dies geschehe in gutem Dialog mit den Kommunen und der Wirtschaft.

Schwerpunkt derzeit sei jedoch die Integration, die die Bevölkerung aufgewühlt habe. Der großen Aufgabe, Menschen zu Berufen hinzuführen und sie dabei sehr persönlich zu begleiten, sei eine große Herausforderung, der sich die Akademie gestellt habe.

Geschäftsführerin Ursula Straub zeichnete in ihrem Statement das Bild von Kolping auf und erwähnte, dass es mittlerweile 30 Standorte in Schwaben und darüber hinaus mit 800 Mitarbeitern gebe, deren Besonderheit es sei, dass diese mit dem besonderen Hintergrund Adolph Kolpings und seinen Intentionen wirkten.

Auch die Betroffenen kamen in Bad Wörishofen zu Wort

Statt eines Vortrages stellte Gerd Kirsch, der Leiter von Kolping in Memmingen, als Moderator drei äußerst interessante Projekte gelungener Integration oder Wiedereinführung in das Berufsleben durch die Kolpingakademie vor, bei denen die Betroffen selbst zu Wort kamen.

Verena Becker zum Beispiel betreute von der Akademie aus den Flüchtling Arshad Ahmadi aus Afghanistan. Dieser kam vor sechs Jahren aus dem vom Krieg gebeutelten Land nach Deutschland, hatte dort an der Highschool und Uni Wirtschaft studiert, ist jetzt bereits im 3. Lehrjahr als Chemikant in einer Firma tätig und macht demnächst seinen Abschluss. Er selbst schilderte seinen Werdegang bis hierher über Deutschkurse, Praktika bis hin zur Lehre, was ihm die Akademie ermöglicht hatte.

Zum Ausdruck brachte er aber auch die anfänglichen Schwierigkeiten, die er zu bewältigen hatte, vor allem zu Beginn im Aufnahmelager. „Jetzt habe ich sogar eine Kricketmannschaft aufgebaut“, berichtete er am Ende stolz.

Theoretisches und Zuverlässigkeit fielen ihm schwer, aber er hatte auch gute Seiten

Das zweite Beispiel zeigte den offensichtlich früher nicht einfachen Schüler Giovanni Iliano auf, dem Lernen, Theoretisches und auch Zuverlässigkeit schwer fielen, der aber als Praktiker seine Qualitäten hatte. Mit Hilfe seines Betreuers Jörg Thomas schaffte er es schließlich doch, Lehre und auch den Schulabschluss in der Berufsschule hinzubekommen. Jetzt wurde er von seinem Lehrbetrieb in Kaufbeuren als Maler übernommen. Jörg Thomas unterstrich, dass es durchaus sozial eingestellte Betriebe gebe, die solche Chancen eröffneten. „Sonst wäre Giovanni wohl immer Hilfsarbeiter geblieben“, so Thomas.

Das dritte Beispiel zeigte den längere Zeit arbeitslos gebliebenen Andreas Kleiner, der nach einem Unfall nicht in seinen vorherigen Beruf als Metallbauer zurückkehren konnte.

Mit Hilfe von Coach Paul Lampl von der Akademie konnte ihm ein Praktikum bei der Elisabethenstiftung vermittelt werden mit dem Ergebnis, dass er dort nun als Lagerleiter festangestellt wurde, wofür er sehr dankbar sei.

In diesem Zusammenhang wurde die gute Zusammenarbeit zwischen Kolping, der Schwäbischen Handwerkskammer und den Arbeitsagenturen hervorgehoben, denn die individuelle Betreuung gewinne zusehends an Bedeutung.

