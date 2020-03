19:59 Uhr

Klare Sache für Stephan Winter in Mindelheim

Plus Ohne Gegenkandidat holte der Mindelheimer Bürgermeister ein Traumergebnis. Eines bereitet ihm aber Sorgen.

Von Johann Stoll

Mit 82,9 Prozent der Stimmen ist Stephan Winter erneut zum Bürgermeister der Kreisstadt Mindelheim gewählt worden. Der 55-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten. Wie schon vor sechs Jahren und auch schon vor zwölf Jahren hielt sich die Spannung in Mindelheim sehr in Grenzen. Seine Kandidatur wurde von allen politischen Gruppierungen mitgetragen. 2014 und 2008 war Bürgermeister Stephan Winter auch schon der einzige Bewerber um das Bürgermeisteramt in der Kreisstadt. Winter äußerte sich sehr zufrieden über das Ergebnis, das sogar etwas besser ausgefallen war als vor sechs Jahren. Der CSU-Politiker sieht darin eine Wertschätzung seiner Arbeit.

Angesichts der Corona-Krise, die ihn als Vizelandrat stark beansprucht, war die Freude aber nicht überschwänglich. Winter zeigte sich besorgt über das Verhalten vieler Menschen, die sich in Eiscafés eng zusammengesetzt haben, als gäbe es die Virusgefahr nicht. Die Schnellsten beim Auszählen waren übrigens die Nassenbeurer. 16 Minuten nach Schließung der Wahllokale lag das Ergebnis vor – mit 92 Prozent für Winter. Das Endergebnis lag um 19,44 Uhr vor.

