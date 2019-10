Klassenausflug in die Türkheimer Kommunalpolitik

Plus Warum die Mädchen und Buben der Klasse 4 E der Grundschule Türkheim sich mit der Ausweisung von neuen Baugebieten in ihrer Heimatgemeinde beschäftigen.

Stellplatzschlüssel, Firsthöhe, Zwerggiebel, Kubatur – den Mädchen und Buben der Klasse 4 E der Grundschule Türkheim flogen die Fachbegriffe aus dem Baurecht nur so um die Ohren, als sie zur Ergänzung des Heimat- und Sachkundeunterrichts ihre erste Gemeinderatssitzung besuchten.

Trockene Themen für die zunächst andächtig lauschenden Türkheimer Schüler

Es dürfte wohl auf lange Zeit auch ihre letzte Sitzung gewesen sein, denn so richtig sprang der kommunalpolitische Funke wohl (noch) nicht auf die Kinder über. Nach wenigen Minuten begannen die Beinchen auf den harten Holzstühlen im Zuschauerbereich zu baumeln und die Blicke schweiften im großen Sitzungssaal umher – wer mag es den Kids auch verdenken, dass sie von den Themen „Änderung des Flächennutzungsplanes Türkheim Bahnhof – nördlich der Alfred-Drexel-Straße; Beratung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Feststellungsbeschluss“ sowie „Bebauungsplan 6. Änderung Türkheim Bahnhof – nördlich Alfred-Drexel-Straße; Beratung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss“ oder gar „3. Billigungsbeschluss Bebauungsplan nördlich Laternenweg“ nicht so wirklich mitgerissen wurden?

Die Wertachtalgemeinde Türkheim boomt: Mehr Platz für Häuslebauer in Türkheim

Nach gut einer halben Stunde durften die Kinder dann den Sitzungssaal auch wieder verlassen und auch ihren Mamas und Papas war die Erleichterung durchaus anzusehen. Die Gemeinderatssitzung konnte danach wieder ihren üblichen Lauf nehmen. Ein wenig Nachdenklichkeit hatte der Besuch der Schüler dann aber doch auch bei den Gemeinderäten und den Planern ausgelöst: Er habe sich schon gefragt, wie man denn die komplizierte und häufig auch trockene und sehr theoretische Materie eines Bebauungsplanes mit all seinen Facetten gerade auch Kindern und Jugendlichen so erklären könnte, sagte Thomas Haag, Architekt und Stadtplaner vom Kaufbeurer Büro „abtplan“ für kommunale Entwicklung in die Runde.

Denn immerhin schreibe ja sogar der Gesetzgeber ausdrücklich vor, dass solche Sachverhalte auch so vorgestellt werden müssten, dass gerade auch Kinder und Jugendliche alles verstehen können – immerhin, so der Planer des neuen Baugebietes „nördlich Laternenweg“, seien es ja gerade diese Kinder und Jugendliche, die dann in der Zukunft mit den Beschlüssen aus der Vergangenheit umgehen müssten. So einfach sei das aber nicht, stellte auch Stadtplaner Thomas Haag dann fest, denn: „Eigentlich ist diese Thematik ja stink-langweilig ...“

Aber weil es nun mal zu den Kernaufgaben der Kommunalpolitik gehört, die Weichen für die Zukunft in der Kommune zu stellen, müssen sich gerade auch die Türkheimer Gemeinderäte aktuell sehr oft mit solchen trockenen Themen beschäftigen: Gleich mehrere Baugebiete müssen ausgewiesen werden, um dem wachsenden Druck der Häuslebauer gerecht werden zu können.

Und dabei geht es dann eben auch um vermeintliche Detailfragen wie die Ausweisung von Stellplätzen, die zulässige Neigung von Dachgauben, um maximale Firsthöhen und vieles, vieles mehr.

Wer künftig einen Fahrradschuppen baut, braucht keinen zweiten Autostellplatz ausweisen

Das klingt theoretisch – und das ist es auch. Doch wie schnell aus der vermeintlich grauen Theorie greifbare und für den Bürger durchaus spürbare Realität werden kann, bewiesen die Anträge von SPD-Gemeinderätin Agnes Sell zum Bebauungsplan an der Alfred-Drexel-Straße. Sell – als Architektin natürlich eine profunde Kennerin der Materie – hatte sich erkennbar tief in die Details reingekniet und die Gelegenheit genutzt, ihre Anregungen konkret zu formulieren.

So schlug sie unter anderem vor, den Bauherren in dem Baugebiet möglichst viel gestalterischen Freiraum zu ermöglichen und auch mal ungewöhnlichere Dachformen, Firsthöhen und Dacheinschnitte zu ermöglichen. Der Antrag mit der vielleicht größten Tragweite – auch mit Blick auf die noch bevorstehenden Baugebiete – war aber die Forderung, die Bauherren von der Pflicht zum Bau von zweiten Stellplätzen zu entbinden, wenn sie stattdessen einen Schuppen, genauer gesagt einen „überdachten Fahrradstellplatz“ für mindestens vier Fahrräder bauen. Diese Idee kam bei den Gemeinderäten so gut an, dass sie dem – wenn auch knapp mit einer 9:7-Mehrheit – zustimmten und damit auch ein Zeichen für die Zukunft und für die noch anstehenden Baugebiete setzten.

Die Idee, auf den eigentlich vorgeschriebenen zweiten Stellplatz auch dann zu verzichten, wenn der Hausbesitzer eine Jahreskarte für die Bahn vorweisen kann, wurde angesichts der schwierigen Kontrollmöglichkeiten wieder verworfen.

Damit wurde der Bebauungsplan „Alfred-Drexel-Straße“ auf den Weg gebracht, das um einiges größere Baugebiet „nördlich Laternenweg“ hat die Detailplanung noch vor sich. Zunächst müssen wieder die Behörden und andere „Träger öffentlicher Belange“ angehört werden, und dabei haben dann auch wieder die Gemeinderäte die Möglichkeit, sich in die Detailplanungen zu stürzen.

Marktbaumeister Christian Schinnagel handelte sich dann aber noch einen Rüffel von Bürgermeister Christian Kähler ein, nachdem Schinnagel unter dem Punkt „Sonstiges“ darauf hingewiesen hatte, dass aus seiner Sicht eine „Winter-Ausschreibung“ für das neue Baugebiet am Laternenweg wohl nicht klappen werde und dadurch der bisherige Zeitplan wohl nicht gehalten werden könne. Das wollte Kähler als Chef der Rathaus-Verwaltung so aber nicht stehen lassen und wies ausdrücklich darauf hin, dass er nach wie vor davon ausgehe, dass dies von seiner Verwaltung auch unter Zeitdruck zu schaffen sein werde: „Zumindest werden wir es versuchen!“, so Kähler – für seine Verhältnisse auffällig energisch – an die Adresse seines Marktbaumeisters. Denn es sei schließlich von Anfang an Ziel der Rathausverwaltung gewesen, dass im nächsten Herbst hier gebaut werden könne. Und an diesem Ziel, so Kähler, werde sich auch nichts ändern.

