Klassik auch für Kinder

Beim Festival der Nationen geht es immer auch um den musikalischen Nachwuchs. Die MZ verlost Kombikarten für Kinder und Eltern für die Wagner-Gala mit Klaus Florian Vogt

Bereits zum 25. Mal findet heuer das Festival der Nationen in Bad Wörishofen statt. Vom 27. September bis 6. Oktober trifft sich wieder das „Who is Who“ der klassischen Musikszene im Heilbad. Im Jubiläumsjahr heißt das Festival wieder 10.000 Konzertbesucher sowie rund 2000 Kinder und Jugendliche herzlich willkommen.

Denn stets stand auch der musikalische Nachwuchs beim Festival im Mittelpunkt. Aus einer guten Idee wurde Wirklichkeit, aus einer einzigen Kinderveranstaltung entstanden eine Vielzahl von Förderprojekten für Kinder und Jugendliche, aus unbekannten Künstlern, die beim Festival der Nationen gastierten, wurden international renommierte Künstler, aus begeisterten Festivalbesuchern wurde eine Festivalfamilie. Beim Festival der Nationen erhalten Kinder und Jugendliche aller sozialen Schichten die besondere Möglichkeit, die spannende Welt der klassischen Musik selbst zu entdecken. Von Workshops für Kindergärten, Grundschulen und Gymnasien über „Kinder spielen für Kinder“ bis zur kostenlosen Veranstaltung „Klassik für alle“ am Sonntag, 29. September. Von 12 bis 16.30 Uhr begeben sich Kinder und Jugendliche auf Entdeckungsreise und lernen Instrumente, Werke und Komponisten kennen. Hinzu kommen Begegnungen mit den Weltstars der Klassik in Form von öffentlichen Generalproben, Konzertbesuchen und dem beliebten „Classic for Kids“. Die Förderprojekte widmen sichheuer dem Komponisten Guiseppe Verdi. Für Kinder unter 14 Jahren werden stark ermäßigte Restkarten an der Abendkasse angeboten.

Als besonderes Schmankerl verlost die Mindelheimer Zeitung Karten für die Wagner-Gala mit Tenor Klaus Florian Vogt am Donnerstag, 3. Oktober, um 20 Uhr im Wörishofer Kurhaus. Die Karten sind jeweils für ein Kind im Alter von 6 bis 14 Jahren und eine Begleitperson.

Wenn Sie gewinnen möchten, rufen Sie einfach heute um 13 Uhr unter der Telefonnummer 08261/991325 an. Die ersten fünf Anrufer gewinnen. (mz)

