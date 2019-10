vor 36 Min.

Klassik mit vier Händen

Bemerkenswerter Abend im Bad Wörishofer Kloster

Die Meisterkonzerte im Festsaal des Dominikanerinnenklosters in Bad Wörishofen sind immer ein Garant für besondere Klassik-Erlebnisse. So auch diesmal. Bei diesem Konzert brillierten die zwei Konzertpianisten Carla Aventaggiato und Maurizio Matarrese mit vierhändigem Spiel und mit Solo-Auftritten am Steinway-Flügel. Eingeladen hatte Dietmar Gräf aus Bad Wörishofen, der die Meisterkonzerte zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Bad Wörishofen gemacht hat.

Die von den Pianisten favorisierten Komponisten Claude Debussy (1862-1918) und Maurice Ravel (1875-1937) sind Hauptvertreter des musikalischen Impressionismus, zuständig also für die äußeren Erscheinungen. Sie spielten die „Petite Suite“ in vier Sätzen von Debussy. Maurice Ravel schrieb die „Rhapsodie Espagnole“. In den vier Sätzen sind tiefschürfende Abgründe ebenso zu entdecken wie Nachdenkliches und Mystisches. Wie bei seinem berühmten „Bolero“ verstand es Ravel ausgezeichnet, die spanische Seele in seiner Musik einzufangen. Als Solostücke hatten sich die beiden Préludes von Claude Debussy ausgewählt. Carla Aventaggiato spielte „Voiles“ und „Ce qu’a vu le vent d’ouest“. Maurizio Matarrese glänzte mit „Feuilles mortes“ und „Feux d’artifice“. Mit „Voiles“ lüfteten sie die „Schleier“ ihres virtuosen Könnens, um es bei der „Dolly Suite op. 56“ von Gabriel Fauré (1845-1924) weiter zu vervollkommnen. Dieses Werk ist voller Charme und Melancholie, besonders der zweite Satz „Kitty-Valse“. Nach der beliebten „Ungarische Rhapsodie No. 2 in C scharp minor“ von Franz Liszt (1811-1886) war der Abend noch lange nicht zu Ende. Die zahlreichen Gäste applaudierten immer wieder heftig und stampften mit den Füßen, um der Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Die Pianisten ließen sich davon gleich zu drei Zugaben hinreißen und endeten mit dem verzaubernden „Air“ aus der Suite No. 3 in D-Dur“ von Johann Sebastian Bach. Ein bemerkenswerter Abend. (sid)

