vor 49 Min.

Klassiker im Mondlicht in Mindelheim

Zum elften Mal kommen Besucher auf die Schwabenwiese, um zu picknicken und der Musik zu lauschen. Trotz aller Romantik gibt es vorab einiges zu beachten.

Von Leonie Küthmann

Ein sonniger Samstagabend gefolgt von einer klaren Nacht erwartet das Unterallgäu – so steht es zumindest in den gängigen Wetter-Apps. Für die Menschen aus Mindelheim und Umgebung ein Grund sich zu freuen: Schließlich findet am Samstag, 28. Juli, zum elften Mal das Mondlicht Open Air statt.

Bereits ab 19 Uhr können die Besucher auf der Schwabenwiese picknicken. Dabei sollten sie allerdings nicht nur Decke, Klappstühle und Verpflegung mitbringen, sondern auch eine Taschenlampe: „Tragen Sie festes Schuhwerk und bringen Sie eine Taschenlampe mit, das Gelände liegt am Hang“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Mindelheim. Sollte sich doch jemand verletzten, kann er die Sanitätsstation rechts von der Bühne aufsuchen.

Die junge Mindelheimerin Emma Hartmann eröffnet das Konzert um 20.30 Uhr. Danach spielt das Streichorchester „Frisch gestrichen“ unter der Leitung von Nils Schad. Das Orchester wartet mit verschiedenen klassischen Stücken und Filmmusik auf, von Barock bis Rock. Krönender Abschluss ist wie in den Vorjahren ein Feuerwerk.

Für das Mondlicht Open Air in Mindelheim gelten einige spezielle Sicherheitsvorkehrungen

Neben den üblichen Sicherheitshinweisen – Taschenkontrollen, Waffenverbot – gibt es auch einige ungewöhnlichere Hinweise: Drohnen sind auf dem Gelände beispielsweise verboten. Auch Haustierbesitzer müssen auf ihre Vierbeiner verzichten: Das Mitbringen von Tieren jeglicher Art ist nicht erlaubt.

Da man an diesem Samstag von 14 Uhr bis 24 Uhr nicht auf die Schwabenwiese fahren darf, hat die Stadt einen Shuttle-Service eingerichtet. Dieser fährt vom Grob-Parkplatz in der Tegelbergstraße von 18 bis 21 Uhr alle Viertelstunde und im gleichen Rhythmus von der Bushaltestelle am Maristenkolleg von 22 Uhr bis 00.15 Uhr. Wer mit dem Auto nach Mindelheim fahren will, sollte am Landratsamt oder auf dem Parkplatz an der alten Georgenstraße parken. Der Bereich um den Gassnerplatz sowie die Ebert- und Georgenstraße sind gesperrt.

Für das Picknick vor dem Konzert kann jeder Besucher seine eigene Verpflegung mitbringen – diese sollte aber schon vorbereitet sein: Grillen vor Ort ist verboten, ebenso wie offenes Feuer oder Fackeln. Wer sich nicht selbst versorgt, kann auch an der Schwabenwiese Verpflegung kaufen.

Wer auf die Zigarette nach dem Essen nicht verzichten kann, wird gebeten, Rücksicht auf andere Besucher zu nehmen – vor allem auf Kinder. Diese dürfen gerne beim Mondlicht Open Air dabei sein, sollten aber ohne Skatebords, Inlineskates oder Ähnliches kommen. Auch Fahrräder oder elektrische Skatebords sind auf dem Gelände nicht erlaubt.

Der Eintritt zum Mondlicht Open Air ist wie immer frei – man kann das Projekt aber durch eine Spende von drei Euro unterstützen. Jedes Jahr gibt es einen neuen Ansteck-Pin beim Mondlicht Open Air, den man während des Konzertes kaufen kann.

Sollte das Wetter trotz guter Vorhersage nicht halten, bitten die Veranstalter die Besucher, sich bei einem Gewitter schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen. Jeder, der nicht in ein Auto oder eine Wohnung flüchten kann, soll sich in die Dreifachturnhalle des Maristenkollegs zurückziehen. In diesem Fall zeigen Räumungshelfer den Weg. Wenn es am Samstag regnet, fällt das Konzert ersatzlos aus. Bisher sieht es aber gut und die Musiker und Besucher können sich auf einen schönen Abend unter dem Sternenhimmel freuen.

Themen Folgen