16:03 Uhr

"Klaus Ulm wird schmerzlich vermisst"

Plus Der plötzliche Tod von Klaus Ulm stellt Bad Wörishofen vor ein ungeahntes Problem.

Was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren, das wissen vor allem die Hinterbliebenen. Was der plötzliche Tod von Klaus Ulm im 53. Lebensjahr für die Stadt Bad Wörishofen bedeutet, sahen und sehen alle, die zuletzt durch die Innenstadt spaziert sind. Dort standen mehrere Tage lang überhaupt keine, später dann nur vereinzelte Plakatständer mit Veranstaltungsangeboten. Normalerweise können sich Besucher der Kneippstadt an so gut wie jeder Ecke der Stadt aussuchen, welches Musical, Kabarett oder welche Gesundheitsveranstaltung sie gerne besuchen wollen. Bei gut 3000 Veranstaltungen in Bad Wörishofen im Jahr ist die Auswahl riesig. Doch nun herrscht vielfach Leere.

Den Nachruf auf Klaus Ulm finden Sie hier: Kümmerer und treibende Kraft Klaus Ulm war der Plakatierer Bad Wörishofens. Und nun zeigt sich: es gab nur ihn in diesem Bereich. Zuletzt hatte die Kleinkunstbühne Profil eine Veranstaltung sogar komplett abgesagt, die im Vorverkauf nicht gut lief und mit Plakaten dann nicht mehr beworben werden konnte. Bislang gibt es niemanden der die Aufgaben von Klaus Ulm übernimmt „Der plötzliche Tod von Herrn Ulm hat uns alle zutiefst betroffen gemacht“, sagt Kurdirektorin Petra Nocker. „Nicht nur, dass wir mit ihm einen supersympathischen Mitarbeiter und Partner verloren haben. Er hatte über viele Jahre die Plakatierung der Veranstaltungen in Bad Wörishofen durchgeführt.“ Ulm war teilzeitbeschäftigt bei der Stadt und freiberuflich tätig für verschiedene Veranstalter. Ulm werde „schmerzlich vermisst“, sagt Nocker. Er sei mehr als zwei Jahrzehnte für die Stadt, Kurbetrieb und diverse Veranstalter der Ansprechpartner gewesen. Auch die Lagerung, Umgestaltung der neuen Plakate, Verteilung der Flyer waren die vielfältigen Aufgaben von Klaus Ulm. Wie wird es nun weitergehen? Nocker und Veranstaltungsleiterin Isabel Joachim sind zuversichtlich, bald einen Nachfolger einstellen zu können. Allerdings gibt es bis jetzt noch niemanden, der Ulms Aufgaben übernimmt. Man habe auch versucht, adäquate Firmen zu finden, berichtet Nocker. Doch das sei für diese nicht interessant und lukrativ genug, in Bad Wörishofen tätig zu werden. (sid, m.he)

