Klausenverein sagt Feier ab

Der Verein wird 30 Jahre alt, feiert aber lieber später

Der Klausenverein Türkheim hat die Festveranstaltung zur Feier des 30-jährigen Bestehens des Vereins abgesagt: Die Veranstaltung hätte eigentlich am kommenden Wochenende am Festplatz in Türkheim stattfinden sollen. Die Absage habe aber absolut nichts mit den jüngsten Querelen beim Klausentreiben zu tun, ausschließlich vereinsinterne und organisatorische Gründe hätten den Verein zur Absage gezwungen, betonte Zeugwart Helmut Augustin. Die Feier des 30. Gründungsjubiläums soll aber unbedingt nachgeholt werden, die Verantwortlichen suchen schon nach einem passenden Termin im kommenden Jahr.

Unterdessen geht die Diskussion um Sinn und Unsinn des Klausentreibens weiter, nachdem bei der Traditionsveranstaltung in der vergangene Woche eine blutige Schlägerei für Unruhe sorgte. Wie berichtet, gingen zwei Männer (20 und 21) mit Baseballschläger und Glasflasche auf mehrere Klausen los. Bei der Auseinandersetzung wurde einer der Türkheimer Klausen, ein 24-Jähriger, am Kopf verletzt. Er zog sich eine Platzwunde zu.

Andreas Kuderer, Vorsitzender des Klausenvereins: „Wir sind allmählich an dem Punkt, dass wir selber nicht mehr wollen“, sagt er. Demnächst will er sich daher mit seinen Vereinskameraden zusammensetzen und entscheiden, ob der Klausenverein auch künftig die Organisation übernehmen will.

An den Argumenten von Befürwortern und Gegnern hat sich seither nichts geändert, wie auch die aktuelle Diskussion wieder einmal zeigt. Auch das nicht-repräsentative Online-Voting auf unserer Homepage zeigt, dass die Türkheimer in dieser Frage durchaus gespalten sind. Von den bisherigen Teilnehmern ist eine deutliche Mehrheit (57 Prozent) für die Beibehaltung der Traditionsveranstaltung, 33 Prozent sind für eine Abschaffung, dem Rest ist es egal. (alf)

