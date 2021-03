vor 16 Min.

Kleinkind wird bei Sturz in Kanal lebensgefährlich verletzt

Zwei ADAC-Rettungshubschrauber sind auf der Schwabenwiese gelandet. Das verletzte Kind wurde in eine Klinik geflogen.

Ein zweijährige Bub ist am Freitagmittag aus bisher ungeklärter Ursache in den Mindelkanal mitten in Mindelheim gestürzt. Zufällig des Wegs gekommene Polizeibeamte haben das leblose Kind aus dem Wasser gezogen und sofort mit der Reanimation begonnen.

Von Johann Stoll

Der tragische Unfall ereignete sich in der Nähe der Georgenstraße. Polizeibeamte haben den bewusstlos im Wasser treibenden Buben auf Höhe der Bleichstraße sofort an Land geholt und mit der Reanimation begonnen. Notarzt und weitere Rettungskräfte des Roten Kreuzes sprangen rasch zur Seite. Zwei alarmierte Rettungshubschrauber des ADAC landeten auf der Schwabenwiese. Von dort wurde das Kind in eine Klinik geflogen. Über den Zustand des Buben liegen keine Erkenntnisse vor.

