02.11.2020

Klimaschutz: Neue Plattform für Lehrer

Es gibt Informationen und Austausch für alle Schularten und Klassenstufen

Was kann jeder Einzelne für den Klimaschutz tun? Welche kleinen und großen Schritte sind möglich? Schulen sind die zentralen Orte, an denen Kinder und Jugendliche bereits in jungen Jahren Wissen dazu erwerben und nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln erlernen können. Um die Unterallgäuer und Memminger Lehrkräfte hierbei zu unterstützen, hat die Fachstelle für Klimaschutz des Landkreises jetzt eine eigene Austauschplattform für Bildungsmaterial rund um den Klimaschutz geschaffen. Dort finden Lehrer aller Klassenstufen und Schularten fundierte und interessante Links zum Thema Klimaschutz, aber auch Arbeitshilfen, Themenhefte und andere Publikationen, die für den Unterricht genutzt werden können. Die Idee zur Plattform sei bei einer Fortbildung entstanden, die die Klimaschutz-Fachstelle für Lehrkräfte aus dem Landkreis organisiert hat, so die Unterallgäuer Klimaschutzmanagerin Sandra ten Bulte.

Bei der Plattform handelt es sich um einen geschützten Bereich, der nur über ein Passwort erreichbar ist. Dieses erhalten die Lehrkräfte der Unterallgäuer und Memminger Schulen über ihre Schulleitung.

Die Fachstelle für Klimaschutz hat zum Auftakt der Plattform bereits einige Materialien eingestellt, bislang zu den Themenbereichen Klimawandel und Klimaschutz, Energie, Umweltpolitik und Abfall. Die Themen können laut der Klimaschutzmanagerin aber jederzeit erweitert werden. Zu finden sind in der Plattform außerdem Informationen über Bildungsangebote im Unterallgäu und über Material, das für den Unterricht ausgeliehen werden kann.

„Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden“, sagt ten Bulte: „Vielleicht hat ein Kollege einer anderen Schule bereits ein tolles Arbeitsblatt erstellt und bietet es zur Verwendung an?“ Sie hofft, dass möglichst viele Lehrkräfte das Angebot nutzen und es auch selbst erweitern, indem sie eigene Materialien und interessante Links zur Verfügung stellen. (mz)

reicht man unter Tel. 08261/995-164, klimaschutz@lra.unterallgaeu.de und unter www.unterallgaeu.de/klimaschutz.

Themen folgen