Klimaschutz: Unterallgäu verzichtet auf Wettbewerb und Gold

Plus Der Landkreis strebte nach dem European Energy Award in Silber auch die Auszeichnung in Gold an. Nun aber verzichtet er auf eine Teilnahme – zumindest zunächst.

Von Sandra Baumberger

Ist es für den Landkreis wirklich sinnvoll, weiter am European Energy Award (EEA) teilzunehmen? Diese Frage stellte sich Landrat Alex Eder, als er sich in sein Amt einarbeitete – und nun auch den Mitgliedern des Kreis-Umweltausschusses. „Ich glaube, dass Klimaschutz immens wichtig ist, wichtiger denn je“, betonte er. Und inzwischen wisse er auch, dass mit der Teilnahme an dem Klimaschutz-Wettbewerb nicht nur eine Plakette verbunden sei, sondern auch ein Monitoring, aus dem konkrete Projekte entstanden sind. Trotzdem stelle sich die Frage, ob das Geld, das in die weitere Teilnahme flösse, in den nächsten zwei Jahren nicht besser für gezielte Projekte verwendet werden und 2022 über einen etwaigen Wiedereinstieg diskutiert werden sollte.

Landkreis Unterallgäu möchte Geld sparen

Konkret geht es um rund 65.000 Euro innerhalb der nächsten drei Jahre. Sie fallen an für die externe Beraterin, deren Vertrag bereits Ende August ausgelaufen ist und der bei einer weiteren Teilnahme am EEA nun verlängert werden müsste, einen externen Auditor und einen Programmbeitrag für den EEA. 45.000 Euro davon würden über eine Förderung gedeckt, dem Landkreis verbliebe ein Eigenanteil von 20.000 Euro, wie Klimaschutzmanagerin Sandra ten Bulte in der Sitzung erläuterte. Aber, so Landrat Eder: „Auch die 45.000 Euro sind Steuergelder – auch wenn wir das nicht aus der eigenen Hosentasche bezahlen.“

Er betonte, dass die Entscheidung des Landkreises, 2015 erstmals am EEA teilzunehmen, absolut richtig gewesen sei. Wie ten Bulte erläuterte, wurde damals überprüft, was der Landkreis in Sachen Klimaschutz schon erreicht hat und welche Potenziale es noch gibt.

Ausstieg aus Wettbewerb für mehr Klimaschutz

Das waren damals noch etliche. Doch je mehr Maßnahmen seither umgesetzt wurden, desto weniger neue Potenziale könnten noch aufgedeckt werden. „Die Kosten für den EEA sind relativ hoch, der Nutzen nimmt mit zunehmender Teilnahmedauer am EEA ab“, so ten Bulte. Einige Potenziale seien durch die ursprüngliche Gold-Zielsetzung zudem bereits bekannt und könnten auch ohne weitere Teilnahme am EEA umgesetzt werden. „Das Geld könnte alternativ auch in andere Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel konkrete Umsetzungsprojekte oder bedarfsgerechte, themenspezifische externe Beratungen, investiert werden“, so ten Bulte.

Für die Teilnahme habe bisher gesprochen, dass er Verbesserungspotenziale aufzeige und die externe EEA-Beraterin das Wissen und die Erfahrungen aus anderen Kommunen eingebracht habe. Als Monitoring-Instrument habe der EEA auch geholfen, die Fortschritte strukturiert zu erfassen und darzustellen. Daneben habe die Teilnahme die Bedeutung des Klimaschutzes in der Verwaltung gestärkt. Und zu guter Letzt diente die Auszeichnung auch der Außendarstellung.

Klimaschutz hat für Landkreis Unterallgäu hohe Priorität

Falls der Landkreis nun aus dem EEA aussteige oder zumindest pausiere, bedeute das keine Abkehr vom Klimaschutz, betonte sie. „Der Klimaschutz muss weiter hohe Priorität behalten, das steht außer Frage.“ Die jeweiligen Sachgebiete arbeiteten in diesem Fall weiterhin daran, die Klimaschutzpotenziale in ihrem Bereich umzusetzen. Auch die Fachstelle für Klimaschutz würde ihre Arbeit fortsetzen, sich mit den Sachgebieten austauschen und weitere Ideen einbringen. Diese könnten überdies von außen – etwa über das Energieteam oder den Umweltausschuss – an die Fachstelle herangetragen werden. Da der Landkreis die Förderung der Kosten noch bis 2022 in Anspruch nehmen kann, könnte dann über einen Wiedereinstieg entschieden werden.

Eine Empfehlung, ob der Landkreis weiterhin am EEA teilnehmen oder auf die weitere Teilnahme zunächst verzichten soll, wollte ten Bulte nicht abgegeben. Für beide Entscheidungen gebe es gute Argumente, antwortete sie auf eine entsprechende Frage von Kreisrat Helmut Scharpf (Grüne), der dafür plädierte, weiterzumachen. Auf Ebene der Gemeinden sehe man, was diese mit dem EEA erreicht hätten. „In Wildpoldsried gibt sich quasi die Welt die Klinke in die Hand“, so Scharpf. In den Augen von Erich Lerf (CSU) dagegen wäre der Aufwand, um die Gold-Auszeichnung zu erreichen, viel zu groß. Dadurch sollte aber nicht der Eindruck entstehen, dass der Landkreis nichts mehr für den Klimaschutz tut, warnte er.

Gibt es eine Alternative zum kostspieligen Umwelt-Award?

„Mir ist’s lieber, wir machen das selber“, sagte Josef Diebolder (Freie Wähler) und auch Karl Bühler (AfD) und Franz Abele (CSU) sprachen sich mit Blick auf die Kosten und die enorme Verwaltungsarbeit, die mit der Teilnahme verbunden sei, für einen Ausstieg auf Zeit aus. Das Personal im Landratsamt sei in der Lage, den Klimaschutz selbst weiter voranzutreiben, sagte Abele. Seine Parteikollegen Gerhard Trunzer und Verena Winter plädierten dafür, dass weiterhin ein externer Dritter „von außen draufschaut“, so Winter. Landrat Eder hatte schon zuvor deutlich gemacht, dass er eine Fortsetzung momentan nicht für sinnvoll hält. Letztlich stimmten die Kreisräte mit sieben zu fünf Stimmen dafür, auf eine weitere Teilnahme am EEA zu verzichten. Die Umsetzung von Klimaschutzprojekten werde durch entsprechende Maßnahmen der Verwaltung sichergestellt, heißt es im Beschluss. In zwei Jahren soll dann über einen etwaigen Wiedereinstieg beraten werden.

