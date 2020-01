vor 15 Min.

Klimaschutz und Kreativtag

Welche neuen Kurse die VHS anbietet

Die Volkshochschule (VHS) hat ihr neues Programm im Unterallgäu ausgelegt und will als Partner der Bayerischen Klima-Allianz das Bewusstsein stärken. Kursangebote für den Klimaschutz und einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen rücken nun in den Blickpunkt. Aus der Reihe „Smart Democracy“ gibt es kostenfreie Veranstaltungen als Livestream zu den Themen Digitalisierung und ressourcenschonende Ernährung. Mit einer Vortragsreihe zum Thema Nachhaltigkeit werden Anregungen gegeben, wie alle ohne großen Aufwand im Alltag die Umwelt schonen können. Das Verständnis für die Natur kann auch bei den Kräuterführungen und bei den Erläuterungen zum Bau eines Insektenhotels geschult werden.

In diesem Semester bietet die Volkshochschule auch eine Führung durch das Mindelheimer Feuerwehrhaus sowie eine Betriebsbesichtigung der Kläranlage an. Neu ist auch ein Workshop zur selbstständigen Erledigung kleiner Handgriffe am Auto mit Toni Bauer und Emanuel Mikelini.

Insgesamt haben Interessierte in diesem Bereich die Auswahl aus rund 100 Kursangeboten. Man kann Kroatisch, Chinesisch und Arabisch lernen – und natürlich gibt es auch im Bereich Bewegung und Gesundheit eine große Auswahl. Wer nicht weiß, welcher Kurs der richtige ist, kann gern nach vorheriger Absprache hineinschnuppern.

Neben Kursen für die berufliche Bildung bietet die Bildungsberatung des Landkreises und der Stadt Mindelheim in Mindelheim, Bad Wörishofen und Ottobeuren auch eine kostenfreie Beratung zur beruflichen Aus- und Weiterbildung an (Telefon 08261/ 738303).

Ein Kreativ-Tag für Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Einschränkungen findet am Samstag, 25. April, statt. Dabei können die Teilnehmer mit Holz arbeiten, Trickfilme gestalten, Aikido, Breakdance, Cocktails mixen und Billard ausprobieren. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und Integra Mensch in den Unterallgäuer Werkstätten organisiert. (mz)

Wer sich unsicher ist, welcher Kurs geeignet sein könnte, kann sich bei der VHS (Telefon 08261/9124 oder 08247/969035) beraten lassen. Das Programm gibt es auch online unter www.vhs-ua.de.

