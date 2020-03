vor 17 Min.

Klinik veröffentlicht Details zu zweitem Corona-Todesfall

Im Unterallgäu gibt es einen zweiten Todesfall in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus. Auch die Zahl der Erkrankten ist gestiegen.

Von Melanie Lippl

Im Unterallgäu gibt es den zweiten Todesfall infolge einer Coronavirus-Infektion (Stand: 26. März, 12 Uhr). Wie das Krankenhaus nun bekanntgab, starb der Mitte 70-Jährige am Dienstag in der Mindelheimer Klinik . Der Mann litt laut Angaben des Krankenhauses an zahlreichen und schwersten Vorerkrankungen. Er sei aufgrund eines Sturzes am 16. März zur stationären Behandlung in die Klinik eingewiesen worden. Der Patient wurde im Rahmen der Behandlung auf den neuartigen Corona-Virus positiv getestet.

Ein weiterer Corona-Patient starb ebenfalls am Dienstag im Mindelheimer Krankenhaus - er war der erste Todesfall im Unterallgäu. Es handelte sich um einen 67-jährigen Mann, der durch mehrere Vorerkrankungen vorbelastet war. Der Patient lag seit 9. März auf der Intensivstation in Mindelheim.

Wo sich die beiden Männer mit dem Coronavirus infiziert haben, ist unklar

Bei beiden Patienten ist unklar wo sie sich mit dem Virus infiziert haben, jedoch lässt sich eine Ansteckung innerhalb der Klinik ausschließen, heißt es von der Pressestelle des Krankenhauses. Durch die beiden Patienten seien keine weiteren Personen infiziert worden.

Zum Stand heute (26. März, 12 Uhr) werden vier an Covid-19 erkrankte Patienten stationär in der Klinik Mindelheim behandelt, drei davon in der Normalstation, einer auf der Intensivstation.

Derzeit gibt es 69 Corona-Fälle im Landkreis Unterallgäu

Derzeit meldet das Gesundheitsamt 69 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Unterallgäu, das sind zehn mehr als noch am Vortag. Vier Patienten werden im Krankenhaus behandelt.

Fünf gelten als genesen und wurden aus der häuslichen Isolation entlassen.

Viele Fragen zum Coronavirus werden auf der Internetseite www.unterallgaeu.de/corona beantwortet.

Das Bürgertelefon des Landkreises hat die Nummer 08261/995-406. Es ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 15 Uhr besetzt. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es hat die Nummer 09131/6808-5101.

In einem Drive-in werden seit einer Woche mögliche Corona-Fälle getestet:

