vor 18 Min.

Kliniken Mindelheim & Ottobeuren: 80 Millionen Euro werden investiert

Plus An den Unterallgäuer Kliniken wird gebaut. Unter anderem bekommt Ottobeuren einen Pflegeturm. Was alles geplant ist.

Das Krankenhaus in Ottobeuren (Unterallgäu) soll im Zuge des laufenden Umbaus einen Pflegeturm erhalten, der Platz für 17 Betten bietet. Laut Franz Huber, Geschäftsführer beim Klinikverbund Allgäu, wurden dieses Vorhaben und die Erweiterung von sechs Komfortzimmern im Bestand mit einer Gesamtinvestitionssumme von 2,3 Millionen Euro neu in die Planungen aufgenommen.

Mehr Betten für Orthopädie in Ottobeuren

Letztere bieten besondere Annehmlichkeiten. Dies teilte Huber mit, als er den Bauausschuss des Kreistags über den Stand der Arbeiten informierte. „In Ottobeuren wollen wir mit den erweiterten Bettenkapazitäten der weiteren Spezialisierung auf die Orthopädie Rechnung tragen und weitere ergänzende Leistungen wie zum Beispiel eine stationäre orthopädische Reha anbieten können.“ Rund 80 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren investiert werden.

Geplant sind umfangreiche Maßnahmen von neuen Operationssälen bis hin zu Verbesserungen beim Brandschutz. „In Ottobeuren sind wir im Moment dabei, die neuen Gebäude zu errichten“, erläuterte Huber. Nach dem Abbruch des früheren Archivgebäudes seien nun die drei neuen Operationssäle und die Intensivstation im Bau. Stehen die Gebäude, werde als nächster Schritt der bisherige OP- und Intensivbereich saniert.

Neue Geräte für Krankenhäuser im Unterallgäu

Im Anschluss erneuere man die Funktionsdiagnostik und baue diese aus. Dort werden verschiedene Organe auf ihre Leistung untersucht. Gleichzeitig werde der Brandschutz weiter verbessert. Fertig sein sollen die Gesamtarbeiten für rund 30 Millionen Euro bis Ende 2022. Am Standort Mindelheim wird ebenfalls investiert. „Mindelheim wird ein starker Versorger zwischen Grundversorgung und Schwerpunkthaus“, sagte Huber.

Was aktuell bereits läuft, sei die Verbesserung des Brandschutzes. Ab Herbst soll dann die Anlage erneuert werden, mit der Patienten die Pflegekräfte rufen können. Der Neubau von OP und Funktionsdiagnostik starte demnach voraussichtlich 2022/2023. Darüber hinaus wird in Mindelheim die Wahlleistungsstation saniert. Dort können Patienten gewisse Leistungen dazu buchen. Die Umbauarbeiten hierzu sollen im Herbst 2021 abgeschlossen sein.

Grundsätzlich werden die Baumaßnahmen an den Kliniken mit Fördermitteln des Freistaates und mit Landkreismitteln bezahlt. Der Pflegeturm in Ottobeuren sowie der Umbau der Wahlleistungsstation in Mindelheim werden durch den Klinikverbund Allgäu finanziert. (mz)

