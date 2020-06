15:03 Uhr

Klinikverbund Allgäu stellt sich neu auf

Plus Neben Hans-Joachim Weirather wurde auch Dr. Max Kaplan in den Aufsichtsrat des Klinikverbunds Allgäu gewählt. Einige hätten sich jemand anderen gewünscht.

Von Bastian Hörmann und Sandra Baumberger

Wie erwartet ist der frühere Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather zum Aufsichtsrats-Vorsitzenden des Klinikverbunds Allgäu gewählt worden. Damit das möglich war, wurde er zunächst als einer von zwei externen Experten aus dem Unterallgäu in das Gremium gewählt. Als Kandidaten für den zweiten Experten-Posten schlug der Unterallgäuer Landrat Alex Eder dann den Vizepräsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Max Kaplan aus Pfaffenhausen, vor – wohlwissend, dass drei der sechs Aufsichtsräte aus dem Unterallgäu in ihm keineswegs ihren Wunschkandidaten sahen. (Mehr über den Zwist im Vorfeld lesen Sie hier: Klinikverbund Allgäu: Streit um zweiten externen Experten)

Franz Josef Pschierer, Andreas Tschugg (beide CSU) und Daniel Pflügl (Grüne) hätten bei aller Anerkennung für Kaplans Verdienste einen jüngeren, praktizierenden Arzt bevorzugt, der als Bindeglied zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Kreiskliniken fungieren sollte. Das spiegelte sich schließlich auch im Wahlergebnis wider: Zwölf der 17 anwesenden Aufsichtsratsmitglieder stimmten für Kaplan, fünf gegen ihn.

Mehrere Unterallgäuer Ärzte hätten gerne im Aufsichtsrat des Klinikverbunds Allgäu mitgewirkt

„Nachdem es bereits vor Wochen mehrere konkrete Namensvorschläge direkt aus der Ärzteschaft gegeben hatte und sich mehrere Vorgeschlagene auch bereit erklärt und große Lust gehabt hätten, im Aufsichtsrat mitzuwirken, ist diese verpasste Chance nicht leicht zu schlucken“, kommentiert Daniel Pflügl in einer schriftlichen Erklärung den Ausgang der Wahl. Er erwarte vom Verbandsratsvorsitzenden, einen Dialog anzustrengen. „Denn wenn wir die Klinikstandorte im Unterallgäu langfristig in dieser Form erhalten wollen, geht das nur im Miteinander“, so Pflügl, der Kaplan gleichwohl zur Wahl gratuliert.

Dem Glückwunsch schließt sich auch Andreas Tschugg an, der jedoch ebenfalls sagt: „In meinen Augen wäre ein anderer der Richtige gewesen.“ Wäre es nach ihm gegangen, wäre der zweite externe Experte – dem Beispiel des früheren Verwaltungsrats der Kreiskliniken folgend – gar kein Mediziner, sondern jemand mit Wirtschafts- und Steuerexpertise gewesen. Das aber sei im Kreis der sechs Unterallgäuer Aufsichtsräte nicht durchsetzbar gewesen. „Und da bin ich Demokrat genug, um das zu akzeptieren.“

Für die Freien Wähler war Max Kaplan der Wunschkandidat für den Posten im Aufsichtsrat des Klinikverbunds

Da in der Satzung nicht vermerkt ist, wer bei der Wahl vorschlagsberechtigt ist und wie diese überhaupt abläuft, war er wie Pflügl davon ausgegangen, dass allein Landrat Alex Eder vorschlagsberechtigt ist. Als Wahlleiter Gebhard Kaiser nun bei der Wahl fragte, ob es aus dem Unterallgäu weitere Vorschläge für den zweiten Posten des externen Experten gab, standen die Kritiker mit leeren Händen da. Zwar waren konkrete Namen gefallen, dies aber vor allem in Einzelgesprächen, so Reinhold Bäßler, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Er betont, dass die Vertreter aus dem Unterallgäu in der Sache ja gar nicht so weit auseinander gelegen hätten. Aber die Zeit bis zur Aufsichtsratswahl sei schlicht zu kurz gewesen, um die Kreisärzteschaft nach einem verbindlichen, offiziellen Kandidaten zu fragen. Davon abgesehen, sei für ihn Kaplan ohnehin der Wunschkandidat gewesen. „Wir fahren mit einem gewissen Maß an Kontinuität weiter“, sagt er. „In der jetzigen Situation ist es wichtig, dass wir jemanden haben, der auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken kann.“ Einem Insider zufolge soll sich insbesondere Hans-Joachim Weirather massiv für die Kandidatur Kaplans eingesetzt haben.

Insgesamt umfasst der Aufsichtsrat des Klinikverbunds 28 Mitglieder. Zu ihnen zählen der Kemptener Oberbürgermeister sowie die Kreischefs aus dem Ober- und Unterallgäu. Hinzu kommen je fünf politische Vertreter aus den drei Gebietskörperschaften, vier Arbeitnehmervertreter und die sechs externen Experten. Neben Kaplan und Weirather sind dies für Kempten Prof. Astrid Selder (Dekanin der Fakultät Soziales und Gesundheit an der Hochschule Kempten) und Allgemeinmediziner Lutz Menthel sowie für das Oberallgäu Ulli Leiner (Grüne) und Allgemeinmediziner Boris Ott. Stellvertreter von Hans-Joachim Weirather als neuem Aufsichtsrats-Vorsitzenden sind die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Weirather übernimmt das Amts des Aufsichtsrats-Vorsitzenden von Gebhard Kaiser

Damit hat der Klinikverbund Allgäu seinen ersten neu gewählten Aufsichtsrat. Im November vergangenen Jahres war der Verbund als Zusammenschluss des Klinikverbundes Kempten-Oberallgäu mit den Kreiskliniken Unterallgäu entstanden. Bis jetzt waren die bisherigen Aufsichtsratsgremien zusammengelegt.

Mit der Wahl Weirathers zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden verabschiedet sich sein Vorgänger und Oberallgäuer Altlandrat Gebhard Kaiser aus dem Amt. Er hatte sich seit Anfang der 1990er Jahre für die Geschicke der Oberallgäuer Kliniken und später auch für das Kemptener Haus eingesetzt.

Weirather würdigte Kaisers Überzeugungskraft. Der neue Verbund sei maßgeblich sein Werk. Kaiser sei ein „Pfundskerl“. Die, die es nicht wagten, ihm zu widersprechen, seien „arme Hunde“ gewesen. Alle anderen aber hätten Kaisers vollen Respekt erlangt, sagte Weirather. Die Träger des Verbunds haben Investitionen von knapp 31 Millionen Euro für die nächsten Jahre zugesagt. Hauptprojekte sind der Neubau eines OP- und Intensivgebäudes in Ottobeuren, Sanierungen in Mindelheim sowie die Erweiterung des Bettentrakts in Immenstadt.

