23.09.2019

Klinkenputzen für den Glauben

Ab heute werden in allen Orten der Pfarreiengemeinschaft Türkheim Hausbesuche durchgeführt: Am Vormittag von 9 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr machen sich jeweils zwei Missionare auf den Weg nach Amberg, Irsingen, Türkheim und Wiedergeltingen und klingeln dort an jedem Haus.

Die Missionarische Woche der Pfarreigemeinschaft hat begonnen

Am späten Freitagnachmittag kamen über 20 Missionare in Türkheim an, um in die Missionarische Woche in der Pfarreiengemeinschaft zu beginnen. Nach dem Einrichten im Pfarrheim Türkheim, ihrem Stützpunkt für die nächsten neun Tage und der Feier der Messe lernten sie die Gastfamilien kennen, bei denen sie während ihres Aufenthaltes wohnen werden.

Am Samstagvormittag begann die Schulung und Vorbereitung für die Hausbesuche, die ab Montag in allen Orten der Pfarreiengemeinschaft geplant sind. Am Vormittag von 9 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr machen sich jeweils zwei Missionare auf den Weg nach Amberg, Irsingen, Türkheim und Wiedergeltingen und klingeln dort an jedem Haus.

Sie laden dabei zu den Abendveranstaltungen und dem Abend der Versöhnung ein und bieten die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch und sprechen über ihren eigenen Glauben. Das Besondere bei dieser Missionarischen Woche ist, dass nicht nur die jungen Missionare aus Augsburg vom Institut für Neuevangelisierung, dem Bischöflichen Jugendamt und vom Orientierungsjahr Basical die Besuche durchführen, sondern auch genau so viele Bürger aus der Pfarreiengemeinschaft mitgehen. Beim Vorbereitungstreffen wurden alle Teilnehmer speziell geschult wie man glaubwürdig von seinem Glauben reden kann und gefühlvoll auf die Besuchten eingeht. Auch die unterschiedlichen Reaktionen, die einen beim Klingeln an fremden Haustüren erwarten wurden in Rollenspielen eingeübt.

Am Samstagnachmittag fand die erste Veranstaltung statt. Die Ministranten trafen sich im Jugendzentrum Irsingen. Im Mittelpunkt stand der Glaube, Musik, Spiel und Spaß bei einem Stationenlauf rund um das Jugendzentrum Irsingen. Im Anschluss feierten über 60 Jugendliche mit dem Jugendpfarrer Tobias Wolf und dem Türkheimer Diakon Gerhard Rummel einen Jugendgottesdienst im Garten unter freiem Himmel.

Die nächsten Abendveranstaltungen, die immer um 20 Uhr beginnen, sind ist am heutigen Montag der Männerabend mit Pfarrer Milz, aus Berlin in Irsingen, der Vortrag mit Josef Müller (Dienstag in Türkheim), ein Frauenabend mit Katharina Weiß und Sr. Mechthild Steiner OP (Mittwoch in Amberg), ein Abend für Ehepaare mit Lucia und Hanspeter Hauser (Donnerstag in Amberg), ein Jugendabend für 15- bis 35-Jährige (Donnerstag in Türkheim) und ein Abend mit Impulsen zum Weitermachen mit Sr. Dr. Theresia Mende OP (Freitag in Wiedergeltingen). Der Kaffeetreff am Morgen mit geistlichem Impuls findet am Montag in Amberg und am Freitag in Wiedergeltingen statt. Die Senioren treffen sich aus allen Pfarreien in Türkheim am Dienstagnachmittag. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. (mz)

www.pgtuerkheim.de

