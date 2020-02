15:25 Uhr

Kloster: Noch heuer ein Überlassungsvertrag

Plus Für eines der bedeutendsten Gebäude Bad Wörishofens steht eine entscheidende Weichenstellung bevor. So geht es nun weiter.

Von Markus Heinrich

Noch in diesem Jahr soll ein Überlassungsvertrag zum Kloster von Bad Wörishofen geschlossen werden. Das gab Bürgermeister Paul Gruschka (FW) am Dienstagnachmittag bekannt. Bis 31. Oktober 2020 soll dieser Vertrag zwischen der Stadt Bad Wörishofen und den Dominikanerinnen demnach zustande kommen. „Diese Eigentumsübertragung bedeutet aber nicht, dass die Dominikanerinnen das Kloster ab diesem Termin nicht mehr nutzen“, stellt Gruschka klar. „Sie planen glücklicherweise, noch einige Jahre im Kloster zu bleiben, so dass die Stadt Zeit gewonnen hat, über die künftige Verwendung zu entscheiden.“ Es sei eine „arbeitsintensive aber sehr interessante Aufgabe, die der neue Stadtrat wird entscheiden müssen“, so Gruschka.

Zwischenzeitlich hat der Stadtrat eine Steuerungsgruppe für das Projekt „Übernahme des Klosters“ eingerichtet, auch das gab Gruschka nun bekannt. Der Beschluss erfolgte bereits im September 2019. Zuvor habe Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) ein Gespräch mit den Klosterschwestern geführt, so Gruschka. Das sei während Gruschkas Urlaub geschehen. Der Steuerungsgruppe gehören der Erste Bürgermeister und je ein von den Fraktionen benanntes Mitglied an. Von der Verwaltung werden beratend der Geschäftsleiter, der Stadtbaumeister, der Leiter der Bauverwaltung, die Stadtkämmerin und die Kurdirektorin hinzugezogen. Der Stadtrat hat eine Steuerungsgruppe zum Kloster eingerichtet Die Steuerungsgruppe wurde laut Gruschka vom Stadtrat beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Übernahme des Klosters und der Planung der Nachfolgenutzung vorzubereiten. Sie soll dem Stadtrat eine ausgearbeitete Lösung – auch in Teilschritten – zur Entscheidung vorlegen. Dafür darf die Gruppe auch externe Sachverständige hinzuziehen. Im November 2019 habe die Steuerungsgruppe in nichtöffentlicher Sitzung im Rathaus getagt. Der Inhalt müsse vertraulich bleiben. Nach Gruschkas Darstellung gibt es zwischen dem Dominikanerinnenkloster „Maria Königin der Engel“ und der Stadt Bad Wörishofen besteht seit 27. Dezember 2012 einen Vorvertrag zum Abschluss eines Überlassungsvertrages. Der Orden und die Stadt verpflichteten sich, falls der Orden wegen Überalterung oder Nachwuchsmangel die Klosteranlage in Bad Wörishofen nicht mehr betreiben kann, einen Vertrag abzuschließen, mit dem die Klosteranlage in das Eigentum der Stadt überführt wird. Das Kloster habe die Stadt im Juli 2019 aufgefordert laut Vorvertrag einen Überlassungsvertrag abzuschließen. Zudem solle die Öffentlichkeit darüber informiert werden, dass seit 2012 ein Vorvertrag besteht. Das Kloster von Bad Wörishofen ist ein besonderer Schatz: Ein Juwel zieht die Blicke auf sich „Auf Grund dieses Vorvertrags und auf Wunsch des Klosters“ arbeite er „bereits seit Jahren“ an Lösungen zu einer künftigen Nutzung des Klostergebäudes, so Gruschka. Es gehe dabei auch um Belange des Denkmalschutzes, des Hotels Kuroase, des Mehrgenerationenhauses und des Kneipp-Museums, die alle in dem weitläufigen Kloster-Gebäude untergebracht sind. Was Gruschka möchte, hat er der gegenüber der Mindelheimer Zeitung schon vor Monaten klargestellt, nun erneuert er dieses Ziel: „Ich möchte eine würdige und dauerhafte Nutzung des Klostergebäudes durch die Rathausverwaltung sicherstellen.“ Zur Finanzierung will Gruschka das Rathaus verkaufen und „damit die Sanierung oder den Neubau eines Rathauses vermeiden“, wie er am Dienstag mitteilte. Seine Idee habe bereits im August 2016 die Zustimmung der Klosterschwestern und auch des Denkmalschutzes gefunden. Mit seinem öffentlichen Vorstoß zum Umzug ins Kloster hatte Gruschka im März 2019 weite Teile des Stadtrates überrascht. Gefordert wurden unter anderem Alternativvorschläge. (m.he) Mehr zum Thema Rathaus-Umzugs ins Kloster, über Befürworter und Kritiker, lesen Sie hier: Architekt hält Kloster als Rathaus für „ideal“ Bürger arbeiten am Masterplan Innenstadt Rathaus verkaufen und ins Kloster ziehen?



