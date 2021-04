Kneipp-Feier in Bad Wörishofen mit Jens Spahn

Live aus dem Kursaal von Bad Wörishofen: So feiert die Stadt den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp.

Live aus dem Kurhaus von Bad Wörishofen – so begeht Bad Wörishofen die Auftaktveranstaltung zur Kneipp-Festwoche. Weithin bekannt wie der Moderator ist auch der Ehrengast: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

200 Jahre wäre Pfarrer Sebastian Kneipp heuer alt geworden. Sein Geburtstag ist der 17. Mai. Doch gefeiert wird schon vorher. Die Jubiläumsauftakt-Veranstaltung beginnt am Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr. Es wird eine Liveübertragung aus dem Kursaal von Bad Wörishofen sein.

Moderator Dennis Wilms ist bekannt aus Sendungen wie "W wie Wissen"

Der Kneipp-Bund Bad Wörishofen ist der Organisator dieser Veranstaltung. Man wolle „eine ganz besondere Persönlichkeit und dessen Verdienste um Gesundheit und Prävention würdigen“, Sebastian Kneipp. „Sein 200. Geburtstag am 17. Mai wird Anlass für viele Aktionen in ganz Deutschland sein – auch wenn einige davon situationsbedingt umgeplant oder verschoben werden müssen“, teilt der Kneipp-Bund mit Sitz in Bad Wörishofen mit. Unter der Adresse www.kneipp2021.de kann jeder zusehen, wenn Moderator Dennis Wilms, bekannt unter anderem aus „W wie Wissen“, die Gäste begrüßt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werde sich live zuschalten, kündigt der Kneipp-Bund an. (mz)

Lesen Sie auch: