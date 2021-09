Kneipp-Jubiläum

vor 47 Min.

Diese Postkarte war hundert Jahre unterwegs

Plus Auch schon vor hundert Jahren feierte Bad Wörishofen den Geburtstag Sebastian Kneipps gebührend –mit Unterstützung der Reichspost. Das zeigt eine Postkarte, die Türkheims Altbürgermeister Silverius Bihler einem außergewöhnlichen Zufall verdankt.

Von Robert Prestele

Das Jahr 2021 steht in der Stadt Bad Wörishofen ganz im Zeichen des Jubilars Sebastian Kneipp. Anlass ist der zweihundertste Geburtstag des Wasserdoktors, der am 17.05.1821 in Stephansried geboren worden war. Bekanntlich trat seine Gesundheitslehre von Bad Wörishofen aus ihren weltweiten Siegeszug an. Nun, das wusste Bad Wörishofen auch bereits vor 100 Jahren zu würdigen, als sich der Geburtstag des Pfarrers zum hundertsten Mal jährte. Sehr anschaulich dokumentiert dies eine außergewöhnliche Postkarte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen