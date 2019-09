23.09.2019

Kneipp-Mission im Reich der Mitte

Kurdirektorin Petra Nocker trommelt in China für die Kneippkur in Bad Wörishofen – und erfährt dabei von einer chinesischen Offensive in Sachen Kurort-Gründung

Von Franz Issing

Kneipp ist auch in China sehr populär und seine Therapie in vieler Munde. Diese wurde Petra Nocker bei ihrem Besuch im „Reich der Mitte“ schnell klar. Vom Pekinger „Departement für Landschaft, Park und internationale Zusammenarbeit“ des Ministeriums für Forstwirtschaft und Kohle zu einem internationalen Symposium mit dem Thema „Waldbaden“ eingeladen, wucherte die Wörishofer Kurdirektorin vor mehr als 100 Teilnehmern – darunter auch viele Mediziner aus China, Korea und Japan mit den Vorzügen der fünf Säulen des Kneipp‘schen Naturheilverfahrens.

Auf lebhaftes Interesse seien sowohl ihre Ausführungen zur Organisation eines Kur-und Tourismusbetriebes, wie auch ihre Erfahrungen bei der Prädikatisierung eines Heilbades gestoßen und welche Voraussetzungen dabei erfüllt werden müssen. Geschmack gemacht hat Petra Nocker auch für einen Aufenthalt in Bad Wörishofen, wie sie sagt. Ein nettes Erlebnis hatte die Kurdirektorin gleich nach ihrer Ankunft. Am Rande des Symposiums traf sie Professor Iwao Uehara von der Universität Tokio, der sich bei einem Aufenthalt in Wörishofen in den Stadtwald verliebte und dessen Schönheiten in einem Buch festhielt. Diesen Band machte er Petra Nocker in Peking zum Geschenk. In die Freude über diese freundliche Geste mischte sich allerdings ein kleiner Wermutstropfen. „Das Buch ist in japanischen Schriftzeichen verfasst und ich kann es gar nicht lesen“, bedauert sie. So landet der Band jetzt in der Bibliothek des Kur-und Tourismusbetriebes. „Dort können sich zumindest unsere japanischen Gäste in ihrer Sprache über Bad Wörishofen und seinen Wald informieren“, bemerkt Noker.

Im Focus des Symposiums in Peking stand das Thema „Shinrin Yoho“, was soviel wie „Waldtherapie“ und in Deutschland „Waldbaden“ bedeutet. So dort wurde im Verlauf der Gespräche deutlich, dass die Volksrepublik China in einem Fünf-Jahresplan ähnlich dem deutschen Modell im ganzen Land 50 Kurorte etablieren will. Die Gesundheitspolitiker in Asien hätten erkannt, dass die Menschen, wollen sie ihrer Gesundheit etwas Gutes tun, ihren Wohnort verlassen und in ein Heilbad wechseln müssen, wo ihnen vordergründig die Waldtherapie mit Entspannungsübungen angeboten werden soll, berichtet Nocker. Mit Waldbaden will demnächst bekanntlich auch Bad Wörishofen bei den Gästen punkten. Gleichwohl, so Petra Nocker, äußerten die Chinesen großes Interesse an der Kneipp-Kur, weil sie der Medizin in ihrem Land sehr ähnlich sei und Körper, Geist und Seele miteinbeziehe.

Neu ist den Chinesen die Hydrotherapie. Wasser war bisher für sie nur ein Getränk. Neuerdings fänden sie es faszinierend, wenn ihnen beim Baden, bei Güssen, Wickeln oder Waschungen das kühle Nass über die Haut fließe, ist der Kurdirektorin aufgefallen. Die Hydrotherapie sei auf dem besten Weg, in Asien fester Bestandteil eines Erholungsaufenthalts zu werden. „Es ist nicht damit getan einen Kurort zu gründen, man muss ihn auch pflegen und dauerhaft unterhalten“, machte Nocker in ihrem Vortrag in Peking deutlich. Sie mahnte einen flächendeckenden Umweltschutz in China und besonders in Kurorten an. Es gehe nicht an, so die Fachfrau, dass neben einem Kohlekraftwerk oder Industriekomplex mit benachbartem Wald ein Kurort entstehe. Nocker legt Wert auf die Feststellung, dass sie in China keine Kur-Geheimnisse verraten habe, sondern im „Reich der Mitte“ lediglich für einen Kuraufenthalt a‘la Kneipp, für Prävention, Erholung und Stärkung der Gesundheit geworben hat. Und sie fügt hinzu: „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir von deutschen Gesundheitspolitikern dies ebenfalls wünschen“.

Vier Tage war Petra Nocker in Sachen Kneipp in China unterwegs: „Bevor ich nur an Schlaf denken konnte, war ich schon wieder daheim“.

