vor 1 Min.

Kneipp-Musical startet jetzt erst 2022

Dafür ist heuer ein Open Air geplant

Es sollte ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres zum 200. Geburtstag Sebastian Kneipps werden: Mit dem „Volksmusical Kneipp“ wollten die Organisatoren das Leben des „Wasserdoktors“ anschaulich machen. Daraus wird nun nichts. Das Musical werde „in 2021 leider nicht auf die Bühne des Kurhauses Bad Wörishofen zurückkehren“, teilt die Komponistin Sanni Risch aus Bad Wörishofen mit.

„Die bekannten pandemiebedingten Voraussetzungen für die Unterhaltungsbranche machen es mir zusammen mit meinem Ensemble leider unmöglich, verlässliche und verantwortungsvolle Vorbereitungen“ zu treffen, sagt sie. Das Musical sollte in einer Neuauflage gezeigt werden, im Mai 2021, dem Geburtsmonats Kneipps. „Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das Stück, das bereits schon 2017 und 2018 vor ausverkauftem Haus in Bad Wörishofen zu sehen war, in den Mai 2022 zu verlegen“, gibt Risch, die auch die Produzentin ist, bekannt. Gespielt wird vom 7. bis 15. Mai 2022. Die für das nächste Jahr geplante Produktion eines weiteren Volksmusicals wird Risch dafür auf 2023 verschieben. Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Karten für die Vorstellungen Mai 2022 gibt es ab 15. Februar bei der Mindelheimer Zeitung und im Kurhaus.

Allerdings hat Risch auch noch eine gute Nachricht: „„Das Jubiläumsjahr 2021 wird nicht ganz ohne das Volksmusical Kneipp über die Bühne gehen.“ Risch plant vom 24. bis 27. Juni ein Open Air. Das Kneipp-Musical unter freiem Himmel im historischen Pfarrgarten“ mit den Höhepunkten des Musicals und historischer Bewirtung durch den Unterallgäuer Bäuerinnenchor. „Gemeinsam singen und musizieren – darauf freue ich mich sehr“, sagt Risch. Karten für die Open-Air-Termine im Juni gibt es ab 1. März bei der Mindelheimer Zeitung und im Kurhaus. (m.he)

Themen folgen