vor 2 Min.

Kneipp: Nach Marke nun Münze

Zum 200. Geburtstag des Begründers der Kneipp-Therapie im Jahr 2021 gibt es die nächste große Ehre und entsprechend Freude in Bad Wörishofen.

Doppelter Grund zur Freude herrscht beim Kneipp-Bund: Zusätzlich zur Sonderbriefmarke soll es zum großen Kneipp-Jubiläum 2021 nun eine 20-Euro-Silbermünze geben.

Die Bundesrepublik Deutschland habe den Vorschlag des Kneipp-Bundes befürwortet und entschieden, anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp 2021 eine 20-Euro-Silbermünze herauszugeben. Das teilte der Verband mit.

So reagiert der Kneipp-Bund auf die Nachricht

„Das zeigt die besondere Wertschätzung der Person Sebastian Kneipps und unterstreicht die Bedeutung seiner Lehre“, freut sich Kneipp-Bund-Präsident Klaus Holetschek.

Dies sei ein idealer Anlass für die Kneipp-Bewegung in Deutschland und in der ganzen Welt, für das Jubiläumsjahr aktiv zu werden und den Kneippschen Gedanken in die Zukunft zu tragen. Denn der Kneippsche Ansatz für Prävention und Gesundheitsförderung ist heute aktueller denn je. (mz)

