Kneipp-Zug statt Kneipp-Bahn?

Plus Die Kneipp-Lechfeld-Bahn ist Geschichte. Wie der Name zum großen Jubiläum in Bad Wörishofen nun doch wieder ins Spiel kommen könnte.

Von Markus Heinrich

Wer per Bahn von Augsburg aus zum Urlaub in die Kneippstadt Bad Wörishofen anreiste, tat dies bislang standesgemäß mit der Kneipp-Lechfeld-Bahn. Doch diesen Namen gibt es nicht mehr. In der neuesten Service-Rangliste der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) für 2019 taucht die Kneipp-Lechfeld-Bahn nicht mehr eigenständig auf. Doch das muss nicht das letzte Wort gewesen sein, wie sich nun zeigt.

Der neue BEG-Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Holetschek sagte unserer Redaktion dazu, nach der Neuausschreibung und dem Zuschlag an die Bayerische Regiobahn (BRB) laute der Name Ostallgäu-Lechfeld-Bahn. Seit Ende 2018 werde dies so gehandhabt. Unter der Bezeichnung „Kneipp-Lechfeld-Bahn“ wurde ab dem Jahr 2007 bis Ende 2018 von der DB Regio das Dieselnetz Augsburg I auf den Strecken von Augsburg nach Landsberg/ Lech und Bad Wörishofen vermarktet.

Die Neuausschreibung der Strecke änderte manches Detail, auch für Bad Wörishofen

Der Streckenabschnitt Augsburg – Bad Wörishofen wiederum wurde laut Holetschek in das neue Dieselnetz Allgäu integriert, welches von der DB Regio betrieben wird. Zum anstehenden Kneipp-Jubiläum im Jahr 2021 würde es also keine Kneipp-Bahn mehr geben. Ein Umstand, den Klaus Holetschek gerne ändern würde. Der Altbürgermeister von Bad Wörishofen sagte unserer Redaktion: „Nächstes Jahr steht das 200-jährige Kneipp-Jubiläum an. Um das zu würdigen, habe ich als Aufsichtsratsvorsitzender die Bayerische Eisenbahngesellschaft beauftragt, gemeinsam mit der Bayerischen Regiobahn zu prüfen, ob ein Zug der Ostallgäu-Lechfeld-Bahn nach Kneipp benannt werden kann.“

