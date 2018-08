vor 23 Min.

Kneipp als Spielfigur?

Sebastian Kneipp, so wie er an der Decke von St. Justina in Bad Wörishofen verewigt ist.

Der Kneipp-Bund und der Stamm-Kneipp-Verein treiben die Vorbereitungen für den 200. Kneipp-Geburtstag mit Unterstützung des Wirtschaftsministers voran.

Bereits Anfang März hatte der Kneipp-Bund das Jahr 2021 zum „Kneipp-Jahr“ ausgerufen. Zusammen mit dem Stamm-Kneipp-Verein plant der Kneipp-Bund zum einen regionale Veranstaltungen und Maßnahmen in Bad Wörishofen, zum anderen sind auch bundesweite Aktionen in Vorbereitung. „Wir haben mittlerweile weit über 70 Ideen gesammelt; einige davon wurden bereits konkret angestoßen“, berichtet Klaus Holetschek, der Präsident des Kneipp-Bundes.

Eine Briefmarke für Kneipp wurde aus Bad Wörishofen schon beantragt - und noch mehr

Nach Auskunft des Kneipp-Bundes wurden schon eine Sonderbriefmarke und eine Gedenkmünze beantragt. Auch eine Kneipp-Playmobilfigur sei denkbar – in Anlehnung an das Luther-Jahr. Da wurde ein Playmobil-Luther zum Verkaufsschlager. „Für 2021 planen wir die Durchführung der Internationalen Kneipp-Aktionstage, der früheren Kneippiade, in Bad Wörishofen“, berichtet Thomas Hilzensauer, Bundesgeschäftsführer des Kneipp-Bundes. Er berichtet zudem, dass auch die nur alle vier Jahre stattfindende Bundesversammlung in Bad Wörishofen abgehalten werden soll. Erfreulich sei zudem, dass der Freistaat Bayern zum Kneipp-Jubiläum seine Unterstützung zugesagt hat. Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer hatte bei einem Treffen mit Klaus Holetschek erklärt, dass Kneipps Beitrag zum Gesundheitswesen und zur deutschen Kultur angemessen gewürdigt werden müsse.

Wie man die Zukunft der Kur in Bad Wörishofen sieht

Hilzensauer betont, dass sich der Kneipp-Bund auf eine gute Zusammenarbeit mit allen anderen Partnern freut, für die der 200. Geburtstag Kneipps eine ebenso wichtige Rolle spielt wie für den Bundesverband für Gesundheitsförderung und Prävention. Der Kneipp-Bund sieht den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp als große Chance, die Kneipp-Idee wieder weltweit bekannt zu machen, doch sollen alle Aktionen im Jubiläumsjahr nicht nur eine Momentaufnahme sein, sondern langfristig und nachhaltig wirken, sind sich Kneipp-Bund Präsident Klaus Holetschek und Stamm-Kneipp-Vereins Vorsitzender Stefan Welzel einig: „Der Kneipp’schen Gesundheitslehre gehört die Zukunft!“, teilen sie in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Auch der Verein Stadtmarketing der Gastgeber und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband wollens ich von dem Rückschlag Kneippianum-Schließung nicht unterkriegen lassen.

„Wir freuen uns auf die Jubiläen in den nächsten Jahren“, teilen die Vertreter der Bad Wörishofer Gastgeber in einer gemeinsamen Erklärung mit. Man werde „Bad Wörishofen mit Kneipp in der Priorität weiter stärken“, kündigen die Hotelbetreiber an. (m.he, mz)

