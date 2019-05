18:29 Uhr

Kneipp bei der Bundesgartenschau

Die Bundesgartenschau in Heilbronn wartet mit einem besonderen Ereignis zu Sebastian Kneipp auf.

Warum auf der Buga diesmal der Wasserdoktor im Mittelpunkt steht – an einem besonderen Datum.

Kneipp ist wieder in, so scheint es. „Das Bewusstsein der Menschen für einen verantwortungsvollen, gesunden Lebensstil nimmt genauso zu wie das Interesse und die Akzeptanz für sanfte und natürliche Heilmethoden“, freut sich Klaus Holetschek. Bad Wörishofens Altbürgermeister ist der Präsident des Kneipp-Bundes mit Sitz in Bad Wörishofen – und blickt mit Spannung auf den 17. Mai. „Das ist auch Kneipps Verdienst, das Behandlungsspektrum seiner Naturheilverfahren ist riesengroß“, sagt Holetschek. „Kneippsche Anwendungen eignen sich, neben Maßnahmen der Prävention, vor allem bei der Behandlung von Zivilisationskrankheiten.

Der Kneipp-Bund sieht seine Aufgabe auch darin, dass die konventionelle Schulmedizin das steigende Bedürfnis der Menschen nach sanfter, natürlicher Medizin unterstützt und bei ihren Verschreibungen auch auf naturheilkundliche Maßnahmen zurückgreift und die ganzheitliche Betrachtung des Menschen berücksichtigt. „Daher setzen wir uns auch für die Stärkung der Integrativen Medizin ein, also das Zusammenwirken von Natur- und Schulmedizin.“

Im Vordergrund stehe dabei immer das Wohl des Patienten, so Holetschek.

Der 198. Geburtstag Sebastian Kneipps wird 2019 auch auf der Bundesgartenschau in Heilbronn gefeiert. Die Bundesgartenschau, kurz Buga, ist mehr als eine Gartenbauausstellung. Neben Themen der Landschaftsarchitektur entstehen an den Ausstellungsorten häufig völlig neue Gelände, die in den Monaten der Austragung Millionen von Besuchern anziehen.

Was die Besucher in Sachen Kneipp in Heilbronn erwartet

Alle zwei Jahre findet die Bundesgartenschau an wechselnden Orten in Deutschland statt, 2019 in Heilbronn. Den Besuchern wird neben den klassischen Gartenthemen ein Blick auf den neu gestalteten Neckarbogen gewährt.

Aufgrund des für die bundesweite Kneipp-Bewegung historischen Datums findet am 17. Mai, dem Geburtstag Kneipps, auf der Buga deshalb ein großes Kneipp-Event statt. Der Kneipp-Verein Heilbronn – in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Bund Landesverband Baden-Württemberg und dem Kneipp-Bund – freut sich auf eine außergewöhnliche Veranstaltung in einem besonderen Rahmen.

Neben der Einführung in die Kneippschen Naturheilverfahren, seiner fünf Elemente und der Person Sebastian Kneipps werden zahlreiche Mitmach-Aktionen und Vorträge angeboten. (mz)

