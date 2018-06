vor 51 Min.

„Kneipp hätte Ruhmeshalle und Walhalla verdient“

Die Bürgerinitiative in Bad Wörishofen sagt, wie das Vorhaben gelingen könnte.

Eine Büste von Sebastian Kneipp soll in der Walhalla aufgestellt werden. Das war auch beim zweiten Treffen der „Bürgerinitiative Kneippjubiläum 2021“ wesentliches Thema. Wie Regine Glöckner betonte, werde man das Ziel weiter verfolgen, unabhängig davon, ob es erreicht werden kann. Wie unsere Zeitung berichtete, steht die Frage im Raum, ob Kneipps Abbild neben der Ruhmeshalle auch in die Walhalle aufgenommen werden kann. Solche Doppel-Fälle sind bislang die Ausnahme, teilte das Kultusministerium mit.

Klar wurde beim Treffen der Initiative, dass dazu noch etliche Fragen offen sind. So ist derzeit nicht klar, nach welchen Kriterien die Vergabe von Plätzen erfolgt und was passiert, wenn die letzten Plätze der Walhalla vergeben sein sollten.

Die Initiative machte darauf aufmerksam, dass bisher wohl noch keine Persönlichkeit in der Art Pfarrer Kneipps mit seinem priesterlichen, heilkundigen und helferischen Hintergrund Platz gefunden hätte. Deshalb wurde es der Walhalla gut zu Gesicht stehen.

Kneipp hätte es außerdem durchaus verdient, sowohl in der Ruhmeshalle in München als auch in der Walhalla Platz zu finden. Noch nicht ganz klar ist außerdem, wer letztendlich die Entscheidung trifft. Doch das dürfte sich mit der Petition, die an Klaus Holetschek übergeben wurde, herausfinden lassen.

Hauptthema der Bürgerinitiative um Regine Glöckner und Marie Luise Ludl ist aber weiterhin der Wunsch, vor allem mit dem Hintergrund des Jubiläums „200 Jahre Kneipp“ im Jahr 2021 eine neue Aufbruchstimmung in Sachen Kneipp bei Bürgern und Gästen zu erzeugen. Regine Glöckner merkte dazu an, dass die Stadt seinem Mentor Kneipp schließlich fast alles zu verdanken habe und dass es deshalb nur gerecht und verpflichtend sei, diesen zu ehren und zu würdigen. Dass hier vieles inzwischen als zu selbstverständlich hingenommen würde, sei zu bedauern.

In diese Kerbe schlug auch Ines Wurm-Fenkl, die als echte Kneippbotschafterin zur Versammlung gekommen war. „Es ist schade, dass auch viele Wörishofer heute die Heilwirkungen des Wassers im Detail schon nicht mehr kennen. Diese müssten wir einfach wieder besser kundtun.“ Sie selbst ist mit ihren zahlreichen Vorträgen in der Stadt und zuletzt sogar in China und demnächst Korea aktiv. „Vielleicht sollte man anlässlich des Jubiläums die Lehre einmal von einer prominenten Persönlichkeit wie einem Eckart von Hirschhausen erklären lassen, um die Leute wieder mehr zu motivieren“, so ihr Vorschlag. (heb)

