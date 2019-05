15.05.2019

Kneipp in aller Munde

Prominenter Auftritt bei Kanzlerin Merkel und Post aus dem Vatikan

Wenige Tage vor dem 198. Kneipp-Geburtstag am 17. Mai erhält Sebastian Kneipp vielfach Aufmerksamkeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel zitierte Kneipp ausführlich in ihrer Rede zum Kongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion „Globale Gesundheit stärken – UN-Nachhaltigkeitsziel umsetzen“. Das freue besonders Klaus Holetschek, Bad Wörishofens Altbürgermeister und Kneipp-Bund-Vorsitzenden. Zudem erhielt die Bürgerinitiative Kneippjubiläum 2021 Post aus dem Vatikan. Der päpstliche Prälat Paolo Borgia antwortet auf das Schreiben der Bürgerinitiative an Papst Franziskus.

„Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern“ – mit diesen Worten Kneipps eröffnete Angela Merkel ihre Rede in Berlin. Diese Weisheit Kneipps sei „heute noch aktuell ist und nicht nur ein Mahnspruch für Berufspolitiker“, ließ sie wissen. Kneipps Hinweis sei „ein Plädoyer für Prävention, die nicht nur individuell, sondern auch im Gesundheitswesen einen festen Platz einnehmen sollte“, sagte die Kanzlerin.

Die Nachricht aus dem Vatikan wiederum stellt eine Botschaft des Papstes zum 200. Kneipp-Geburtstag im Jahr 2021 in Aussicht. Zugleich übermittelt der Prälat einen Segenswunsch von Papst Franziskus an alle Beteiligten und Unterstützer der Bürgerinitiative. Diese hatte den Papst in einem Brief um eine Würdigung Kneipps gebeten und eine „Verbeugung“ vor Kneipp ins Gespräch gebracht.

„Uns freut sehr, dass sich hier franziskanische Überzeugung und Kneipp’sche Philosophie international verbinden“, teilt die Bürgerinitiative dazu mit. (m.he)

