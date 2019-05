10:26 Uhr

Kneipp neu entdeckt

Über den berühmten Pfarrer ist alles bekannt und gesagt, denkt man. Paola Rauscher zeigt nach dreijähriger Vorarbeit, dass ein zweiter Blick lohnt.

Von Helmut Bader

In Bad Wörishofen noch einen Vortrag über Sebastian Kneipp anzubieten, ist ein durchaus mutiges Unternehmen. Schließlich meint man ja doch, alles über den großen Wohltäter des Kurortes zu wissen. Paola Rauscher hat es trotzdem gewagt, mit einer etwas anderen Sichtweise. Der ausgezeichnete Besuch im Sebastianeum gab den Veranstaltern vom katholischen Erwachsenenbildungswerk Forum recht.

„Mit Kneipp unterwegs“ hatte Rauscher den Abend überschrieben – und zeigte dabei eine ganz andere Sichtweise auf. Ihr Schwerpunkt lag auf den Stationen, die Sebastian Kneipp in seinem durchaus abenteuerlichen Leben durchlaufen hat. So führte der Weg im Grunde durch ganz Schwaben, angefangen vom kleinen Stephansried bis hin nach Dillingen und Nordschwaben, berührte aber auch größere Städte wie Augsburg, Memmingen und Kempten, zuletzt aber auch noch München, wo Kneipp studierte. Paola Rauscher hatte sich die Mühe gemacht fast alle Orte selbst zu besuchen und Kneipp dort selbst nachzuspüren. So konnte sie altes Bildmaterial neuen Fotos gegenüberstellen. Außerdem war auch für die „Ur-Wörishofer“, die besonders zahlreich zum Vortrag gekommen waren, noch etliches dabei, was selbst diese nicht wussten. Wem ist schon bekannt, dass Kneipps Vater Xaver erst 20 Jahre alt war, als er die Witwe Rosina Schalber, bereits über 30 Jahre alt, heiratete. Dass diese aus Benningen stammte und deshalb die Pflanzen des Benninger Rieds gut kannte, erklärt im Nachhinein auch Sebastian Kneipps späteres Wissen um seine Pflanzenheilkunde.

Was Kneipp mit Kammlach zu tun hat

Vielleicht besser bekannt, aber keinesfalls Gemeingut ist, dass Kneipps Vater aus Kammlach stammte. An der Schlacht von Kammlach, die Paola Rauscher streifte, zeigte sie die Armut auf, die zur damaligen Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts in Schwaben herrschte.

Weiter ging es nach Grönenbach und Dillingen mit Matthias Merkle und dem Gymnasium, sowie dem Georgianum in München, wo Kneipp Philosophie studierte und bereits anderen Kommilitonen half – auch davon hatte die Referentin Bilder mitgebracht. So führte Rauscher die Besucher an Kneipps erste Wirkungsorte. So erfuhren diese etwas über den Wallfahrtsort Biberbach nordwestlich von Augsburg, Kneipps erste Station als Kaplan.

In Boso begegneten sie dem „Cholerakaplan“ mit einer ersten „Kurvorschrift“, verfasst vom dortigen Pfarrer. Für viele sicher neu war, dass die damals grassierende Cholera kein einziges Opfer in Stefansried gefordert habe. Die Referentin führte dies darauf zurück, dass Kneipps Mutter dort mit dem Wissen um die Heilkräuter dagegen ankämpfte. Für kurze Zeit war St. Georg in Augsburg Kneipps Wirkungsort, wo heute an seinem damaligen Wohnhaus das „Sebastian-Kneipp-Gässchen vorbeiführt. Auch davon gab es Fotos. Natürlich durften Bilder der schönen Basilika in Ottobeuren nicht fehlen, wichtige Stationen in Kneipps Leben durch seine Taufe und die Primiz dort.

Das machte der Monsignore in Bad Wörishofen besonders gern

Dass Kneipps Lebensweg und damit auch der Vortrag „Mit Sebastian Kneipp unterwegs“ in Wörishofen endete, war nur logisch. Hier konnte sich Paola Rauscher relativ kurz aufhalten, was sie auch tat. Schließlich gibt es hier längst nicht mehr so viel Unbekanntes über den späteren Monsignore. Dass er hier gerne barfuß über die Wiesen streifte oder sich um die Bienen im Klostergarten kümmerte, ist zumindest „Insidern“ bekannt, war dennoch amüsant zu hören.

Paola Rauscher hat hier zuletzt schon mit anderen Vorträgen bewiesen, dass sie eine ausgezeichnete Erzählerin ist, die sich akribisch vorbereitet. In diesem Fall, wie sie selbst sagte, fast drei Jahre lang.

Die Besucher jedenfalls waren angetan und äußerten danach vielfach den Wunsch, dass dieser Vortrag noch öfter angeboten wird, nicht zuletzt mit dem Hintergrund, Sebastian Kneipp wieder mehr in das Bewusstsein auch der einheimischen Bevölkerung zu bringen.

Themen Folgen