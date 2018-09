vor 39 Min.

Kneipp und der Camping-Boom

Ingeborg Fuhrmann setzt auf eine ganz besondere Verbindung. Das Konzept funktioniert seit gut 40 Jahren – und heute umso mehr, weil campen plötzlich Trend ist.

Von Alf Geiger

Die Deutschen werden zu Campern. Der ADAC zum Beispiel hat jüngst berichtet, dass allein heuer rund 70 000 neue Wohnwagen oder Wohnmobile zugelassen werden. Reihe an Reihe stehen auch in Bad Wörishofen die stattlichen Campingmobile und Wohnwagen, hier noch erweitert mit einem großen Vorzelt, dort laden die Campingstühle zum Ausruhen ein. Dazwischen steht ein vergleichbar kleines Iglu-Zelt, an dessen Seilen die Badehandtücher und Kinderbadeanzüge trocknen. Der Camping-Boom ist auch in der Kneippstadt spürbar – zumal es hier eine Besonderheit gibt. Auf den ersten Blick ist es ein ganz normaler Campingplatz – doch wer genauer hinsieht, der entdeckt Menschen, die vom Haupthaus des Campingplatzes an der Walter-Schulz-Straße zurück zu ihrem Wohnmobil gehen – und über beide Ohren strahlen: „Mir geht es so gut. So eine Kneippkur ist ein regelrechter Jungbrunnen“, sagt der 80-jährige Thomas von Stern, der schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen eine Stippvisite in Bad Wörishofen eingelegt hat. Und weil es ihm hier so gut gefällt, hat er sich fest vorgenommen dies nun regelmäßig zu machen: Der Lüneburger Geschäftsmann verknüpft seinen Aufenthalt in der Kneippstadt mit dem Besuch bei Freunden – und weil er sich vor Kurzem mit seinem Wohnmobil einen „Jugendtraum“ erfüllt hat, war die Suche nach einem Campingplatz im Unterallgäu nicht schwierig.

Die Überraschung folgt beim Betreten des Bad Wörishofer Campingplatzes

Thomas von Stern war dennoch überrascht, als er zum ersten Mal in der Kneippstadt seine Zelte aufschlug: Dass es eine so bequeme Verbindung zwischen einer kompletten Kneipp-Kur mit allen nur erdenklichen Anwendungen und seiner Camping-Leidenschaft gibt – das war ihm dann doch neu. Dabei gibt es die 65 Stellplätze am nördlichen Rand der Kneippstadt schon seit gut vier Jahrzehnten – Hermann Frick hatte damals die Idee, hier einen Campingplatz anzubieten, der neben den üblichen Leistungen noch einen einmaligen Mehrwert bietet: Wer bei „Kur & Vital“ eincheckt, den erwartet genau das: Hier können die naturverbundenen Camping-Enthusiasten ihrem Hobby frönen und sich gleichzeitig eine Kneipp-Kur gönnen. Seine Tochter Ingeborg Fuhrmann führt den Campingplatz schon seit mehreren Jahren und hat das Angebot inzwischen auf ein Niveau gehoben, das den Vergleich mit renommierten Kur-Hotels nicht scheuen muss.

In Bad Wörishofen geht es nicht nur um Freizeit sondern auch um Gesundheit

Neben den Kurangeboten und -anwendungen schätzen ihre Gäste aber vor allem auch die Lockerheit und Ungezwungenheit, die hier selbstverständlich ist wie auf jedem anderen Campingplatz eben auch. „Unsere Gäste schätzen die Ruhe und den Zusammenhalt untereinander“, weiß die Betreiberin, die im Haupthaus neben einem schmucken Gastraum auch alle notwendigen Einrichtungen anbietet, die auf einem Campingplatz eben so gebraucht werden: Von der Dusche bis zum TV-Raum bleibt da kein Wunsch offen. Überhaupt haben sich die Anforderungen der vielen Stammgäste über die Jahre kaum geändert: „Wer zu uns kommt, der freut sich auf ein freundschaftliches, nachbarschaftliches Verhältnis und auf ein breites Angebot an Kurleistungen auf höchsten Niveau“, sagt Ingeborg Fuhrmann.

Manfred Ostermaier aus Dettingen/Teck wurde von seinem Nachbarn auf diese Möglichkeit des Kurens aufmerksam gemacht und genießt nun Campingurlaub und Kneipp-Kur in einem Guss „Seit ich die Kneippanwendungen mache, bin ich wieder topfit“, freut sich der überzeugte Camper, der schon sehr viele Plätze in ganz Europa mit seinem Wohnmobil angesteuert hat: „Aber so schön wie hier ist es nirgends sonst“, sagt er und darüber freut sich Ingeborg Fuhrmann natürlich sehr.

Auch Thomas von Stern genießt seinen Kurzurlaub in der Kneippstadt, doch jetzt muss er sich beeilen: „Die Bademeisterin wartet“, sagt der 80-Jährige – und marschiert schnurstracks und gut gelaunt zu seiner nächsten Kneipp-Anwendung.

