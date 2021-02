vor 33 Min.

Kneippiade in Bad Wörishofen startet nicht wie geplant

Die Kneippiade tourte schon durch einige Länder. Das Foto entstand bei der Kneippiade in Thun in der Schweiz.

Plus Im Kneipp-Jubiläumsjahr soll die Kneippiade nach Bad Wörishofen zurückkehren. Doch Corona sorgt dafür, dass neu geplant werden muss.

Von Markus Heinrich

Das Kneipp-Jahr läuft, doch Corona ist der Bremsklotz. Das trifft nun auch die Kneippiade, die zum 200. Geburtstag des Pfarrers Sebastian Kneipp wieder in Bad Wörishofen stattfinden soll. Der geplante Termin im Mai wurde gestrichen. Die Kneippiade findet aber statt, allerdings später.

Die Kneippiade findet in der Regel alle zwei Jahre statt, wechselnd in Mitgliedsländern von Kneipp Worldwide. Begründet wurde sie einst in Bad Wörishofen. Hierher kehrt die Kneippiade heuer zurück, allerdings erst im Juli. Das teilte der Kneipp-Bund auf Nachfrage mit.

Aus dem Start der Kneippiade in Bad Wörishofen im Mai wird nun nichts

Das Programm müsse nun entsprechend angepasst werden. Die Kneippiade soll nun am 23. Juli starten und bis zum 25. Juli dauern.

2001 veranstaltete der Kneipp-Bund mit Sitz in Bad Wörishofen die erste Kneippiade. 2007 gewann erstmals Rügen das Austragungsrecht, weiter ging es in die Schweiz, nach Österreich, an den Bodensee, 2013 auch nach Slowenien.

Von Bad Wörishofen aus zog die Kneippiade einst los, um den Kneipp-Gedanken auch über die Grenzen Deutschlands hinaus zu verbreiten. Im Jubiläumsjahr 2021 kehrt die Großveranstaltung nach Bad Wörishofen zurück.



Zum 200. Geburtstag Sebastian Kneipps war eigentlich geplant, dass die Kneippiade am 14. Mai mit der Eröffnungsfeier beginnt, unter anderem mit dem Redner Professor Dr. Bernhard Brinkhaus von der Charité in Berlin. Brinkhaus leitet dort das Institut für Naturheilkunde. Vorträge und Führungen waren geplant, Wanderungen auf dem Glücksweg, Radtouren, eine Abenteuer-E-Bike-Tour bis nach Füssen oder eine ganztägige Fahrt mit Paola Rauscher zu den Lebensstationen Kneipps. Ein Kneipp-Aktionstag und ein Galaabend sollten am 15. Mai stattfinden, mit mit Musik von Jazzkur sollte die Kneippiade am 16. Mai ausklingen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen