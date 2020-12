vor 18 Min.

Kneippiade zurück in der Kneippstadt Bad Wörishofen

Über die Jahre ist die Kneippiade durch einige Länder getourt. Diese Aufnahme entstand 2008 in Thun in der Schweiz.

Plus Das Programm für die Kneippiade in Bad Wörishofen im Kneipp-Jubiläumsjahr 2021 steht.

Von Bad Wörishofen aus zog die Kneippiade einst los, um den Kneipp-Gedanken auch über die Grenzen Deutschlands hinaus zu verbreiten. Im Jubiläumsjahr 2021 kehrt die Großveranstaltung nach Bad Wörishofen zurück.

2001 veranstaltete der Kneipp-Bund mit Sitz in Bad Wörishofen die erste Kneippiade. Auch in den Folgejahren waren diese Kneipp-Aktionstage in Bad Wörishofen beheimatet. 2007 gewann dann erstmals Rügen das Austragungsrecht, weiter ging es in die Schweiz, nach Österreich und an den Bodensee, 2013 auch nach Maribor in Slowenien.

Der Hauptredner kommt von der Charite in Berlin

Zum 200. Geburtstag Sebastian Keipps im nächsten Jahr wird es wieder eine Kneippiade in Bad Wörishofen geben. Sie beginnt am 14. Mai mit der Eröffnungsfeier, unter anderem mit dem Redner Professor Dr. Bernhard Brinkhaus von der Charité in Berlin. Brinkhaus leitet dort das Institut für Naturheilkunde. Vorträge und Führungen wechseln sich dann ab, es gibt Wanderungen auf dem Glücksweg, Radtouren, eine Abenteuer-E-Bike-Tour bis nach Füssen oder eine ganztägige Fahrt mit Paola Rauscher zu den Lebensstationen Kneipps. Wer will, kann bei der Kneippiade auch das Deutsche Sportabzeichen ablegen oder das Kneipp Fitnessabzeichen.

Am 15. Mai gibt es zudem einen Kneipp-Aktionsnachmittag und um 20 Uhr einen Galaabend. Dort stellen sich auch einige Bad Wörishofer Vereine vor. Mit Musik von Jazzkur klingt die Kneippiade am 16. Mai aus. (m.he)

