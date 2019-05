vor 53 Min.

Kneippianer fordern Unterstützung

In einer Gesprächsrunde im Hotel Edelweiß hörten sich Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (rechts hinten) die Sorgen und Nöte der Bad Wörishofer Touristiker an.

Andernorts würden Heilbäder besser gefördert, beklagen Hoteliers und Touristiker beim Besuch der Bundestagsvizepräsidentin Roth.

Von Helmut Bader

Mehrwertsteuer-Ängste, Fachkräftemangel und das Ringen um Gehör „ganz oben“: Hoteliers und Touristiker aus Bad Wörishofen zeigten der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) in Bad Wörishofen die Probleme ihrer Branche auf.

Die Bad Wörishofer Grünen hatten dazu eine Gesprächsrunde im Kurhotel Edelweiß von Matthias Schneid organisiert. Mit dabei war die Landtagsabgeordnete Stefanie Schuhknecht, Hubertus Holzbock und Hans-Peter Schegerer als Vertreter der Kneippstädter Hoteliers, sowie Marc Schumacher als Sprecher des Forums Junge Gastgeber in Schwaben und Monika Poschenrieder als Präsidiumsmitglied des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Mit dabei waren natürlich auch die Gastgeber, Grünen-Bezirkschef Daniel Pflügl aus Bad Wörishofen und die Ortssprecherin Doris Hofer.

Warum Claudia Roth die Verhältnisse in Bad Wörishofen gut kennt

Claudia Roth, die ja aus Babenhausen stammt, berichtete, dass sie mit den Gegebenheiten in Bad Wörishofen aus früherer Zeit gut vertraut sei. Daneben betonte sie, dass es ihr beim Thema Tourismus besonders um die ökologischen Aspekte und um die Nachhaltigkeit im Bezug auf die Natur gehe. Außerdem merkte sie an, dass der Fremdenverkehr im Allgäu auch durch Rechtsextremismus durchaus beschädigt werden könne. Im Frühjahr hatten bekanntlich nationalsozialistische Umtriebe im Allgäu, dokumentiert durch den Blog Allgäu-Rechtsaußen, für Schlagzeilen gesorgt. In der Diskussion wurde jedoch schnell klar, dass es den Hoteliers ganz besonders darum ging, die Anliegen ihrer Berufsbranche einmal an höherer Stelle vorzubringen, um somit vielleicht Verbesserungen erreichen zu können. Hubertus Holzbock machte besonders auf die Rückgänge im Kurwesen und deren Entstehung aufmerksam. Stefanie Schuhknecht, die in ihrer Vita Kneippstädter Wurzeln hat, merkte an, dass Kneipp früher ja Alltag war, und fragte, wie man die Lehre wieder „besser rüberbringen“ könne.

Das Kurwesen und seine Probleme hier vor Ort legte Stadtratsmitglied Daniel Pflügl offen und stellte dabei den kostenmäßigen Mehraufwand für die Kommune in den Mittelpunkt. Hier wurde angemerkt, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg die Heilbäder vom Bundesland wesentlich besser unterstützt würden.

Mehrwertsteuer: Hoteliers warnen vor Plänen der SPD

Weiteres großes Thema war die von der SPD auf Bundesebene angestoßene Diskussion um die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen von 7 auf 19 Prozent. Damit will die SPD ihren Vorschlag einer Grundrente mitfinanzieren. Die Steuer auf Hotelübernachtungen war vor etwa zehn Jahren aus politischen Gründen gesenkt worden. Sowohl Matthias Schneid, als auch Monika Poschenrieder machten klar, dass eine Erhöhung auf den alten Stand für viele Gaststätten und Betriebe das Aus bedeuten würde. Schneid erklärte, dass ein großer Teil dieses ersparten Geldes immer wieder in Bau, Mitarbeiter oder Produkte investiert worden sei. Wenn dies wegfalle, kämen große Probleme auf die Inhaber zu. Die Unsicherheit sei jetzt schon spürbar. Mächtig gegen diese Pläne wehrte sich auch Monika Poschenrieder und hielt ein Plädoyer nicht zuletzt auch für die kleineren Gaststätten, von denen ohne in den letzten Jahren fast ein Drittel in Bayern aufgegeben hätten. Vor allem die Vorschriften bezüglich der Arbeitszeiten der Mitarbeiter und anderer Erschwernisse, machte es dem Berufsstand zusehends schwerer. Natürlich wurde in diesem Zusammenhang auch der allgemeine Fachkräftemangel thematisiert, der auch in Bad Wörishofen spürbar ist.

Zu den Vor-Ort-Themen erinnerte Doris Hofer, die Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, an den touristischen Masterplan, mit dem Bad Wörishofen auf Verbesserungen hoffe, sagte aber auch, dass sie eine echte Image-Kampagne für Kneipp vermisse. Hans-Peter Schegerer gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die gesamte Problematik mit Hilfe der anstehenden Jubiläen „200. Kneipp-Geburtstag“ und „100 Jahre Bad“ bekannter gemacht werden könne.

Claudia Roth hört sich die Anliegen sehr aufmerksam an, machte deutlich, dass sie die Problematik im Bereich des Tourismus zwar schon mitbekomme. Es schien aber auch so, als ob sie sie in dieser Deutlichkeit noch nicht zu hören bekommen habe. Vor allem das Durcheinander bei den Mehrwertsteuersätzen verwunderte sie. Bezüglich des Kurwesens empfahl sie, doch mit Gesundheitsminister Jens Spahn Kontakt aufzunehmen.

