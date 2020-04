Kneippianum-Verkauf: Überraschung und Optimismus

Plus Was Kommunalpolitiker zum Verkauf des Kneippianums an den Bauunternehmer Dieter Glass sagen.

Bauunternehmer Dieter Glass hat das Kneippianum gekauft. Vor allem die weitere Nutzung interessiert die Bad Wörishofer. Was der Investor Dieter Glass mit dem Kneippianum vorhat, ist noch nicht bekannt. Die Neuausrichtung des Areals werde „in Abstimmung mit der Stadt Bad Wörishofen erfolgen“, so Glass. Hier einige Reaktionen:

Das Kneippianum-Areal ist ein Schlüsselgrundstück für Bad Wörishofen

Für Stefan Welzel ( CSU), derzeit amtierender Bürgermeister, kam die Nachricht durchaus überraschend, auch „wenn der Käufer als Bauträger am Ort kein Unbekannter ist“. Mit dem Kauf habe die Firma Glass eine große Verantwortung übernommen, da es sich in vielerlei Hinsicht um ein Schlüsselgrundstück für Bad Wörishofen handle, so Welzel: „Der Name Kneippianum mit seiner Historie stellt eine Verpflichtung dar. Zudem ist die Lage des Grundstücks eine wichtige als Bindeglied zwischen Innenstadt und Kurpark. Wir wünschen uns daher eine Nutzung im Sinne von Kneipp sowie einen Mehrwert für den Ort als Ganzes.“

Deshalb sei er auch gespannt auf das Nutzungskonzept des Käufers: „Wir bieten als Stadt unsere enge Zusammenarbeit an“, betont Welzel. Ein erstes Gespräch dazu habe bereits gestern zwischen Stefan Welzel und Dieter Glass stattgefunden.

Für Doris Hofer, Fraktionssprecherin der Grünen im Stadtrat, war es erst einmal eine überraschende Neuigkeit, dass das Kneippianum an Glass verkauft wurde: „Herr Glass hatte ja ursprünglich öffentlich abgewinkt“, wundert sich Hofer. Was den Ausschlag für das Geschäft gegeben habe, wisse sie nicht und wolle darüber auch nicht spekulieren. „Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf die Ideen und Pläne von Herrn Glass, die er sicherlich bald der Stadt und dem Stadtrat präsentieren wird“, so Hofer auf Anfrage der MZ. Das Kneippianum sei „Teil des Vermächtnisses von Sebastian Kneipp und war eines der Flaggschiffe für die Kneipp’sche Lehre. Ich möchte gerne, dass es das auch in Zukunft sein wird“, so Hofer. Das Kneippianum solle ein starkes Symbol für die Identität Bad Wörishofens als die Kneippstadt bleiben. Bedauerlicherweise beschränke sich das Mitspracherecht der Stadt bei einem privaten Immobiliengeschäft auf baurechtliche Fragen. Hofer: „Und gerade deshalb möchte ich an die Beteiligten appellieren, dass wir dafür einen starken Schulterschluss hinkriegen.“

FW-Fraktionschef Wolfgang Hützler begrüßt den Kauf des Kneippianums durch den Bauunternehmer Glass. Bedauerlich findet Hützler, dass eine Nutzung der Immobilie als Hotel oder Klinik nicht infrage kommen werde: „Ich bin zuversichtlich, dass Herr Glass und der Stadtrat gemeinsam eine Lösung für eine nachhaltige, zukunftsorientierte Verwendung der Immobilie zur Zufriedenheit aller Beteiligten entwickeln werden.“

Stefan Ibel von der SPD habe erst aus unserer Zeitung erfahren, dass das Kneippianum verkauft wurde. Ibel: „Zu dem Verkauf äußere ich mich nicht. Eine Stellungnahme werde ich allenfalls dann abgeben, wenn ich konkrete Pläne sehe, was damit geschehen soll.“ Auch Dominic Kastner, der künftig für die „Generation Fortschritt“ im neuen Bad Wörishofer Stadtrat sitzen wird, hält es noch für zu früh, ein aussagekräftiges Statement abzugeben. Kastner will abwarten, bis weitere Details zu dem Verkauf und Informationen zur zukünftigen Nutzung bekannt werden.

Stadtrat und Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried hält die städtebauliche Entwicklung für Bad Wörishofen existenziell wichtig und die wohl größte ortspolitische und unternehmerische Herausforderung. Leerstände, unnutzbare Gebäude und Ruinen erwiesen sich in der Gesundheitsstadt eher als Schandflecke. Käufer und Betreiber sind daher laut Götzfried „willkommen, aus der Stadt und von außen“. Sein Appell: „Freuen wir uns also über Investoren, die an Bad Wörishofen (noch) glauben und eine hohe Identifikation für diesen Standort haben.“ Sozialneid in der öffentlichen Diskussion wäre jetzt fehl am Platze, ist Götzfried überzeugt. Bad Wörishofen könne „eine weiterhin (auf-)blühende Tourismus- und Wohnstadt bleiben“. Selten sei diese Bedeutung so bewusst geworden, als in derzeit ungewohnter Lebenssituation. Neu-Investitonen bieten die Voraussetzung, das Ambiente und Flair in dieser Stadt lebendig zu erhalten.

Was Investor Dieter Glass mit dem Kneippianum in Bad Wörishofen vorhat, ist noch offen

Kurdirektorin Petra Nocker ist jetzt „natürlich gespannt, wie es mit dem Kneippianum weitergeht“. Schließlich sei es insbesondere für die Kneipp-Kur und natürlich eben für den gesamten Kurort Bad Wörishofen extrem wichtig, dass es an diesem Ort auch mit „Kneipp“ gut weitergehe, so Nocker.

Was der Investor Dieter Glass mit dem Kneippianum vorhat, ist noch nicht bekannt. „Nach aktuellem Stand ist eine Weiterführung als Hotel aber nicht möglich“, teilte Glass auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der „dramatische Rückgang der Übernachtungen in Bad Wörishofen von einst 1,5 Millionen auf 670.000 und die durchschnittliche Auslastung der Hotels von etwa 50 Prozent“ ließen keinen wirtschaftlichen Betrieb eines Hotels zu, erläutert Glass. Die Neuausrichtung des Areals werde „in Abstimmung mit der Stadt Bad Wörishofen erfolgen“, so Glass.

Die Löwenbräu-Arkaden, die etwa 40 Millionen Euro kosten sollen, sind sein aktuelles Großprojekt in Bad Wörishofen. (mit m.he)