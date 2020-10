vor 5 Min.

Kneippjubiläum: Feiert Merkel mit Bad Wörishofens Bürgern?

Plus Die Stadt Bad Wörishofen verschickt in den nächsten Tagen 200 Einladungen an prominente Wunschgäste zum 200. Kneipp-Geburtstag. Wie der Stand beim Festprogramm ist und wie die Organisatoren in Sachen Corona handeln.

Von Franz Issing

Das größte Fest in Bad Wörishofen seit Jahrzehnten rückt näher. Wenn die Stadt im Jahr 2021 den 200. Geburtstag ihres großen Bürgers Pfarrer Sebastian Kneipp feiert, soll das möglichst weithin Wirkung entfalten. Denn wer ein stolzes „Wiegenfest“ feiert, lädt sich gewöhnlich auch viele Gäste ein. Für Kneipps Zweihundertsten übernehmen dies die Stadt und der Kur- und Tourismusbetrieb. Um dem großen Jubiläum bundes-und landesweit die gebührende Strahlkraft zu verleihen, wollen die Veranstalter zahlreiche prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche zu einem Festakt in den Kursaal einladen. Zur Erinnerung: Zum 100. Todestag Kneipps kam der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl nach Bad Wörishofen – wo ihn allerdings rund 3000 wütende Bauern erwarteten, die gegen seine Landwirtschaftspolitik demonstrierten. Immerhin war der Auftritt in den landesweiten Nachrichten den Wörishofern damit sicher.

Diesmal hofft man bei den Organisatoren auf die Zusagen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie Ministerpräsident Markus Söder. Man rechne auch mit dem Besuch des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, sagt Kurdirektorin Petra Nocker. Zudem zählen die Veranstalter auf viel regionale und lokale Prominenz. „In den nächsten Tagen verschicken wir 200 persönliche Einladungen“, schildert Nocker gegenüber unserer Redaktion das weitere Vorgehen. „Wenn die Kanzlerin zusagt und es ihr Terminplan erlaubt, bieten wir ihr einen informativen Rundgang durch den Kurpark an“, kündigt Nocker an. Auch die Bundesregierung ist interessiert, den Wasserdoktor bundesweit ins Gespräch zu bringen. Sie gibt anlässlich seines 200. Geburtstags eine 20-Euro-Sammlermünze heraus. Und mit einer Sonderbriefmarke der Post kann man Kneipp in alle Welt verschicken. Für die Festlichkeiten zum Kneipp-Jubiläum, werben laut Kurdirektorin nicht zuletzt auch die in allen Bundesländern vertretenen Kneipp-Vereine wie auch die Kurorte und Kneipp-Heilbäder Beiträge leisten. „Da müssen wir gar nicht mehr so viel tun“, bemerkt sie.

Ein logistischer Kraftakt für die Organisatoren in Bad Wörishofen

Einen logistischen Kraftakt mussten dagegen die für die Organisation des Kneipp-Jubiläums Verantwortlichen stemmen. War es doch ihre Aufgabe Bad Wörishofen als Zentrum Kneipp‘scher Therapien in den Focus zu rücken. Darauf zielte auch das Jahresprogramm mit seinen nahezu 50 Veranstaltungen zu Ehren des prominentesten Bürgers von Wörishofen ab. Die örtlichen Kneipp-Vereine haben sie zusammen mit dem Kur-und Tourismusbetrieb mit den örtlichen Gruppierungen und Aktionsgruppen erarbeitet. Dies ging nicht ohne zahlreiche Planungstreffen in den letzten zwei Jahren ab. Dass sich aus Bad Wörishofen unzählige Leute für das Jubiläums-Programm eingebracht haben,wertet die Kurdirektorin als „ganz toll“ und „noch nie dagewesen“.

„Alle Veranstaltungen in Corona-Zeiten zu handeln, wird sicher nicht einfach“, fürchtet die Kurdirektorin. Sie will sich von der Pandemie jedoch nicht entmutigen lassen und kündigt ein Hygiene- und Schutzkonzept an. „Wir sorgen dafür, dass alles sicher über die Bühne geht“, verspricht sie und erinnert: „Wir waren nach Corona bedingten Einschränkungen das erste Heilbad, in dem wieder Kurkonzerte stattfanden“.

Auf was sich Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker ganz besonders freut

Petra Nocker freut sich besonders, dass es gelungen ist im Oktober des Jubiläumsjahres einen Mediziner-Kongress nach Wörishofen zu holen, zu dem auch Mitglieder des Kneipp-Ärztebundes und Jakob Berger, der Vorsitzende des bayerischen Hausärzteverbandes, erwartet werden. Zudem gibt es eine Neuauflage des „Volksmusicals Kneipp“ wie auch der Auftritt des aus Stephansried stammenden Kabarettisten Maxi Schafroth. Auch ein Open-Air-Konzert von Voxxclub am 24. Juli im Ostpark ist geplant, einer Band der sogenannten neuen Volksmusik. Auch vom Barfußtag am 30. Juni und einem „Welttag der seelischen Gesundheit“ am 10. Oktober erhofft sich Nocker Impulse.

