Könghauser Wehr ehrt verdiente Feuerwehr-Männer

Plus Die 32 Feuerwehrmänner aus Könghausen rückten im vergangenen Jahr zu drei Einsätzen aus. Während des Lockdowns bot die Wehr einen Einkaufsdienst an.

Von Karl Kleiber

Von den Aktivitäten des Feuerwehrvereins Könghausen, die durch das Coronavirus stark eingeschränkt waren, sprach Vorsitzender Thomas Strehler bei der sehr gut besuchten Jahresversammlung. Kommandant Stefan Haider berichtete von neun Übungen. Fünf Löschmänner hätten auch an einer landkreisweiten Funkübung teilgenommen. Außerdem mussten ein Sturmschaden und eine Ölspur beseitigt sowie eine verletzte Katze geborgen werden. Zudem bot die Wehr zum Höhepunkt der Corona-Krise in Könghausen einen Einkaufsdienst an.

Nach der Begrüßung, die besonders der erstmals anwesenden neuen Bürgermeisterin Susanne Nieberle galt, berichtete Vorsitzender Strehler, dass die Wehr 32 aktive Löschmänner umfasst. Diese bilden drei Gruppen und eine neunköpfige AH-Truppe, die Kommandant Haider als besonders wichtig bezeichnete. Immerhin gewährleiste sie tagsüber, wenn viele der Feuerwehrleute auswärts bei der Arbeit sind, den Brandschutz. Zum Abschluss des Übungsjahrs übernahm die Truppe außerdem die jährliche Hydranten-Kontrolle. Mit den 39 Mitgliedern des Vereins sowie zwei Ehren-Mitgliedern gehören damit 73 der 164 Könghausener zur Feuerwehr. Eine Lücke hinterlässt der verstorbene Johann Keppeler.

Im vergangenen Jahr war die Könghauser Feuerwehr bei vielen Veranstaltungen dabei

Der Verein war im vergangenen Jahr bei mehreren Festumzügen, dem Volkstrauertag, der Segnung des neuen Bürger- und Vereinshauses sowie beim Abschluss der örtlichen Kirchenrenovierung präsent und übernahm etliche Absperrdienste. Daneben war die Wehr Gastgeber für die Sitzung des Kreis-Feuerwehrverbandes Unterallgäu. Andere Aktivitäten fielen dem Coronavirus zum Opfer. Mit dem Dank für die rege Mitarbeit aller, den Vorstand und die stets zuverlässige Fahnenabordnung schloss Strehler.

Kommandant Haider berichtete vom Fahrsicherheitstraining für ihn und Markus Meitinger in Augsburg, das recht lehrreich gewesen sei. Außerdem sprach er den schwimmenden Flach-Saugkorb an, den die Bayerische Versicherungskammer gestiftet hat und mit dem die Wehr gute Erfahrungen gemacht habe. Er schloss mit dem Dank an die Mannschaft, die Gemeinde für die Ergänzung der Ausrüstung und der offiziellen Aufnahme der 16-jährigen André Brecheisen und Johannes Fischer zur Wehr.

So steht es um die Finanzen der Könghauser Wehr

Kassier Joachim Keppeler berichtete von einem Minus, das sich durch die Finanzhilfe in Höhe von 8000 Euro für das neue Bürger- und Vereinshaus ergab. Besonders erwähnte er die Spenden von insgesamt 1350 Euro. Bürgermeisterin Nieberle bedankte sich im Namen der Gemeinde bei der Wehr für die Einsätze sowie die absolvierten Übungen und versprach weiterhin Unterstützung. „Der Dienst am Nächsten soll kein Muss sein, sondern Freude bereiten“, sagte sie.

Bevor Kreisbrandmeister Lothar Heinzelmann anschließend die Dienstjubilare ehrte, lobte er seinerseits den angebotenen Fahr- und Einkaufsdienst.

Seit 40 Jahren sind Herbert Kugelmann (links) und Martin Meitinger im aktiven Dienst. Beide erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Zudem dürfen sie eine Woche im Feuerwehr-Erholungsheim in Bayrisch Gmain verbringen.

