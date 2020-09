vor 49 Min.

„König des Kabaretts“ Tscharlie Hemmer zurück im Unterallgäu

Tscharlie Hemmer kann und will es nicht lassen und ist jetzt im Saal des Ramminger Gasthofs „Stern“ zu sehen.

Von Maria Schmid

Da ist er wieder! Der König des Kabaretts im Unterallgäu - Tscharlie Hemmer! Man könnte auch sagen: „Der Kater lässt das Mausen nicht!“ Er lacht herzhaft und sagt: „Mich hat das Kabarettfieber wieder gepackt.“

Immerhin herrschte er zwölf Jahre lang im Braustadel in Rammingen mit Wirt Martin Ledermann und ihren Teams über diese überaus beliebten Veranstaltungen. Er brachte die Größten der bayerischen Kabarett-Szene auf diese Bühne mit dem besonderen, rustikalen Flair.

Dann kam am 24. März 2019 mit „Knedl & Kraut“ der sehr emotionale Abschied. Das Trio Toni Bartl, Juri Lex und Andy Asang sorgten für eine super Stimmung. Toni Bartl sagte damals: „Vielen Dank für die Einladungen von unserem absoluten Lieblingsveranstalter. Dass wir das mitmachen, ist wirklich eine Ausnahme. Tscharlie ist der rührigste Veranstalter zwischen Mindelheim und dem Mississippi.“

Tscharlie wieder da und das mit vielen neuen Ideen

Nun ist der Tscharlie wieder da und das mit vielen neuen Ideen. Allerdings ist der neue „Lachtempel“ ab diesem Herbst der „Gasthof Stern“ in Rammingen. Gemeinsam mit den Wirtsleuten Martina und Markus Hammerl gibt es dort nun die „Kulturzeit“ in den Monaten Oktober bis April.

In den Monaten Mai bis September ist Biergartenzeit. Ein Teil werden die einmal im Monat stattfindenden Kabarett-Veranstaltungen durch die Initiative von Tscharlie Hemmer sein. Die weiteren besonderen Events werden vom Stern initiiert. Ein Beispiel: „Magie im Stern“ mit Publikum, zwei Zauberern und einem Drei-Gänge-Menü. Oder ein Hoigata mit zwei Mundartdichtern und zwei Kapellen und vieles andere mehr.

Tscharlie Hemmer freut sich besonders auf die ersten Gäste, die sich am Sonntag, 18. Oktober um 19 Uhr, über die „Les Derhosn“, einem Musikcomedykabarett, freuen können. Martina Hammerl freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit für die „Kulturzeit“.

Sie weiß, dass sie sich auf Tscharlie Hemmer voll verlassen kann, was „sein Kabarett“ betrifft. Sie lacht und sagt: „Das ist ja absolutes Neuland für mich.“ Wichtig sind für alle Veranstaltungen das „TLPP“, lacht Tscharlie Hemmer. Das muss einfach perfekt sein: Ton, Licht, Programm und Platz. Für eine den Corona-Bedingungen angepasste Platzreservierung ist auf jeden Fall gesorgt, so Martina Hammerl.

Kabarett in Rammingen - 100 Tickets sind erhältlich

Die große Bühne steht den Künstlern zur Verfügung und die Gäste werden den Platz haben, den sie benötigen, zur Corona-Zeit sind es 100 und ansonsten haben 220 Gäste Platz im Saal.

Die ersten Ideen zu ihrem gemeinsamen Engagement entstanden bei dem Auftritt vom Trio „AnimaCanta“ mit Susanne Nestl, Stefan Baumberger und Peter Egger in der Vorweihnachtszeit 2019. Die ersten Gespräche und die damit verbundenen Überlegungen fanden bereits Anfang 2020 statt. Doch dann kam Corona. Die Pläne mussten verschoben werden. Tscharlie nutzte die Zeit, sich mit Künstlern und Stammgästen in Verbindung zu setzen. Die Stammgäste freuten sich riesig und werden gewiss wieder Dauergäste sein. Die Reaktionen der Künstler waren ebenfalls sehr positiv. So schrieb Toni Bartl: „Es freut mich sehr, dass Du am Ball bleibst. Veranstalter wie dich gibt’s nicht mehr viele. ...freilich spielen wir im Stern!“

Toni Lauerer schrieb: „Jaaa, und dann ab zu euch ins schöne Allgäu! Saugeil! Tscharlie is back!“ Tscharlie Hemmer freut sich besonders auch darüber, dass Heinz Bollmann, sein Ton(Haus)techniker, wieder mit dabei sein wird, sowie Heinrich Höge und Helmut A. Binsel. Martina Hammerl und Tscharlie Hemmer sind sich sicher: „Das wird eine tolle Mischung!“ Immer wieder aktuell erfahren die Gäste alles über das Programm unter der Homepage vom Gasthof Stern unter www.stern-rammingen.de

Kartenverkauf in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung

Sonntag, 18. Oktober, 19 Uhr: Les Derhosn - Musikcomedykabarett; Freitag, 20. November, 20 Uhr: Mark’n Simon MusiComedy; Sonntag, 20. Dezember, 19 Uhr: Unverschämte Wirtshausmusik.

Tickets in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim (Telefon 08261/9913-75) und Bad Wörishofen (08247/3503-5) oder unter Reservierung unter Tel. 08245/3740 oder info@stern-rammingen.de

