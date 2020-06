vor 1 Min.

Können Sie sich noch an Ihr Poesie-Album erinnern?

Haben Sie noch ein „Meine Klasse“-Buch oder ein altes Poesiealbum? Mit wem haben Sie noch Kontakt?

Heute schickt man Freunden per WhatsApp ein Bild aufs Handy und zeigt damit seine Verbundenheit. Aber früher, da war das anders. Erinnern Sie sich noch? Neben Schulranzen und Schlampermäppchen gehörte es immer dazu: Ein Buch, in das sich jeder Klassenkamerad eintragen wollte und sollte.

Jeder Schüler hatte eines. Die Mädchen in Rosa, die Buben in Blau oder Grün. In manchen war vorgegeben, was man wissen wollte. Etwa „meine Lieblingsfarbe“, „mein Lieblingstier“, „meine Hobbys“ oder „Das esse ich am liebsten“. Auch sehr beliebt waren Poesiealben, in denen sich neben Mitschülern auch Verwandte eintragen durften und mit fantasievollen Gedichten (die man damals noch nicht googeln konnte), ihre Belesenheit bewiesen.

Postkarten und Aufkleber verzierten das Geschriebene

Manche verzierten die beiden Seiten, die sie füllen durften dann mit bunten Aufklebern oder Postkarten, andere malten liebevoll etwas hinein oder opferten sogar ein Foto von sich und klebten es in das dafür teils vorgesehene Viereck.

Egal ob Freundschaftsbuch oder Poesiealbum – Hauptsache, alle waren drin, und zwar möglichst vor dem Beginn der Sommerferien. Manche Schulkameraden musste man dazu drängen, andere drängten sich geradezu auf. Manche schrieben routiniert das Gleiche (Farbe „blau“, Tier „Hund“, Hobby „Lesen“), andere dachten sich etwas Neues aus.

Senden Sie uns Ihre Geschichten rund ums Poesie- und Freundebuch

Wir wollen wissen: Haben Sie noch so ein Büchlein zuhause? Wie hat es sich gehalten? Wie alt ist es? Woran erinnert es Sie – und haben Sie noch Kontakt zu ihren Schulkameraden von damals? Melden Sie sich bei uns und verraten Sie uns Ihre Geschichten rund um die bunten Büchlein. Schicken Sie eine Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Betreff „Meine Freunde“. Wir freuen uns auch über Fotos – von Ihnen mit Ihrem Album zum Beispiel. Wichtig: Wir brauchen die Fotos im JPG-Format, und sie sollten zwischen 0,5 und fünf Megabytes groß sein. Denken Sie aber vor allem an Ihre Adresse und Telefonnummer, damit wir Sie bei Rückfragen erreichen können. Am 25. Juni ist der Welttag der Schulfreunde, da wollen wir die Geschichten unserer Leser erzählen. Wir sind schon sehr gespannt darauf. (corh)

