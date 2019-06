vor 20 Min.

Können engere Fahrbahnen die Raser bremsen?

Nach wie vor ärgern sich Anlieger über zu schnell fahrende Autos und Lkw in den Einfahrtsstraßen. Probeweise sollen nun Fahrbahnverengungen zum Einsatz kommen

Von Regine Pätz

Es sei ein immerwährender Aufreger in der Marktgemeinde: das Fahrverhalten auf den Einfahrtsstraßen nach Türkheim, sagt Armin Amberger, Anlieger unter anderem an der Ramminger Straße. Nach wie vor werde dort, aber auch in der Tussenhauser Straße und anderen Straßen wie etwa der Uferstraße, von Auto-, und Lkw-Fahrern viel zu schnell gefahren.

Schon einige Anstöße zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens hat der Landwirtschaftsmeister sowohl an die Kommune als auch ans Landratsamt gerichtet. Ginge es nach ihm, müsse der Verkehr dort drastisch entschleunigt werden.

Er selbst ist fast immer Gast auf den Bürgerversammlungen, bleibt auch den öffentlichen Gemeinderatssitzungen als Zuschauer nicht fern – sobald es eben um das Thema Verkehr in und um Türkheim geht. Mit seinem Anliegen ist Amberger beileibe kein Einzelfall, wie die jüngste Bürgerversammlung Mitte März gezeigt hat (MZ berichtete). Darin meldeten sich etliche Bürger zu Wort, die eine Lösung zum Raserproblem entlang der Einfahrtsstraßen forderten. So standen im Rahmen der jüngsten Marktgemeinderatssitzung auch die Anträge der Bürgerversammlung auf der Tagesordnung.

Einer dieser Anträge, erneut eingereicht von Tobias Specht, befasste sich ebenfalls wieder mit der Verkehrsbelastung durch zu hohe Geschwindigkeit in der Ramminger Straße.

Wenig überraschend fanden sich deshalb im Zuschauerbereich – neben Armin Amberger – auch etliche Anlieger dieser Straße, die westlich zur Umgehungsstraße führt.

Schon einige Jahre befasse man sich in Gremium und Verwaltung mit diesem Thema, sagte Bürgermeister Christian Kähler. Zwar hätten die Mitte 2017 eingeführten Veränderungen – etwa die weitestgehende Versetzung des Ortsschildes, um den Verkehr damit früher auf Tempo 50 drosseln zu können – Verbesserungen gebracht, erledigt hätte sich die Thematik damit nicht. Noch immer werde zu schnell über die Einfahrtsstraßen in den Ort gefahren.

Dazu hätten aktuelle Messungen allein in der Ramminger Straße rund 22 Prozent Tempoüberschreitung ergeben. Zwar deutlich niedriger, als vor der Einführung digitaler Tempoanzeiger, aber zufrieden könne man mit diesem Wert immer noch nicht sein, fasste Kähler zusammen. Bereits Mitte 2017 hatte das Gremium über Maßnahmen diskutiert, die Geschwindigkeit an den Einfahrtsstraßen in den Griff zu bekommen. Und schon damals hatte man in Erwägung gezogen, etwa durch Bremsschwellen an den Ortseingängen das Verkehrstempo zu drosseln. Nun sollte sich der Rat erneut mit einem Vorstoß in diese Richtung befassen.

So stellte Marktbauleiter Christian Schinnagel die Variante vor, mittels mobiler Fahrbahnverengungen den Verkehr zur Tempodrosselung zu bringen.

Diese Verengungen sind einfach zu verankern und könnten da zum Einsatz kommen, wo sich sowohl Gemeinde als auch Gremium den größten Nutzen davon versprechen.

Im Abstand von knapp 50 Metern montiert, würden sie auch dem Schwerlastverkehr und groß dimensionierten Schleppern genügend Spielraum bieten, auch bei Gegenverkehr aneinander vorbei zu kommen, sagte Schinnagel.

Ein wenig Diskussion im Rat ob der Vor- und Nachteile dieser Verengungen sollte folgen; einige Gemeinderäte gaben zu bedenken, dass das Abbremsen vor diesen Störern zu einer weiteren, dann akustischen Belastung der Anlieger werden könnte.

Zudem befürchten einige Ratsmitglieder immer noch eine Verlagerung des Problems von der Ramminger in die Tussenhauser Straße, sollte nur eine von beiden durch Maßnahmen beruhigt werden.

Um überhaupt erst einmal bewerten zu können, welchen Effekt Verengungen bringen, einigte man sich schließlich darauf, über den Sommer probeweise mobile Fahrbahnverengungen zum Einsatz zu bringen. Vorstellbar wäre dieser Einsatz dann auch in der Augsburger Straße und der Hochstraße. Das Gremium könnte sich dann zum Herbstbeginn mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen befassen und weitere Schritte planen.

